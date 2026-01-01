DOLAR
Üsküdar Kız Kulesi'nde Yılbaşı Işık Şovu Büyüledi

Üsküdar Kız Kulesi'nde yılbaşı gecesi düzenlenen ışık şovu, dron görüntüleriyle Boğaz siluetini renklendirerek izleyenleri büyüledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:21
Üsküdar'da bulunan tarihi Kız Kulesi, yılbaşı gecesi düzenlenen ışık şovuyla renklere büründü. İstanbul yeni yıla görsel bir şölenle girdi.

Yeni yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ışık şovunda, kule farklı renk ve desenlerle aydınlatıldı. Boğaz manzarasıyla bütünleşen ışıklar, yılbaşı gecesine ayrı bir atmosfer kattı.

Görüntüler ve Etki

Dron ile kaydedilen görüntülerde, Kız Kulesi'nin ışıklarla oluşturduğu etkileyici görsel ve Boğaz hattının gece silueti net bir şekilde görüldü. Yılbaşına özel hazırlanan ışık şovu, İstanbul'un tarihi dokusu ile modern teknolojinin buluştuğu anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

