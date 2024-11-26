Uslu'dan Göç Problemi Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Uslu'dan Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'nda Kritik Mesajlar

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'nda göç ve göçmen meselesinin çözüm yollarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Göçmen Karşıtlığı ile Çözüm Olmaz!

Uslu, göçmen karşıtlığının göç sorununu çözmeyeceğini ifade ederek, Cenevre Sözleşmesi’nin artık yetersiz kaldığını belirtti. Göçün, sınır ülkelerin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Dünya genelinde 290 milyon göçmen bulunduğunu ve bunların 120 milyonunun zorla yerinden edildiğini hatırlattı.

Yeni İnisiyatifler ve Uluslararası İş Birliği

Uslu, göç konusunda uluslararası kuruluşlar ve devletlerin kaynak ülke sorunlarından güvenli dönüşe kadar birçok alanda yeni inisiyatifler oluşturması gerektiğini vurguladı. Uluslararası diplomasi ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, dünya siyaseti çözüm üretmeli ve popülizmin bu konuda etkili olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Aşırı Partilerin Etkisi

Uslu, Avrupa'da aşırıcı ve ırkçı partilerin göç yönetimini tehlikeye attığını ifade etti. Aşırıcıların seçimlerdeki başarılarının göç sorununu daha da kötüleştirdiğini söyleyen Uslu, bu partilerin ajandalarının merkez partilere dayatıldığını dile getirdi.

Cenevre Sözleşmesi'nin Güncellenmesi Gerekiyor

Uslu, İkinci Dünya Savaşı sonrası kabul edilen Cenevre Sözleşmesi'nin güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni bir savaş ya da ekolojik felaket olmadan güncelleme sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı. "Avrupa'nın ya da Kuzey Amerika'nın bir kez daha göç etmesini beklemeyin," diyerek gelecekteki potansiyel krizlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.