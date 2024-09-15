Uttar Pradeş'te Bina Çöktü: 10 Ölü

Hindistan'da Bina Çökmesi Felaketi

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü ve bu üzücü olay sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Yerel medya kaynaklarına göre, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede binanın çökmesi sonucunda enkaz altında kalanlar için hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, çöken binadan sağ çıkarılan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan bu trajik olay, bölgedeki altyapı sıkıntılarını bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililer tarafından yapılan incelemelerin sonuçları merakla bekleniyor.