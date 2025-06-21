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Uygur: 'Gönül Köprüleriyle Hizmete Devam!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bursa'da düzenlenen programda milletin gönül bağlarına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 12:48
Uygur: 'Gönül Köprüleriyle Hizmete Devam!'

Uygur: 'Gönül Köprüleriyle Hizmete Devam!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bursa'da gerçekleştirilen "Bir Sofrada Rumeli-Balkan" programında önemli açıklamalarda bulundu. Uygur, "Milletin her bir ferdiyle güçlü tuttuğumuz gönül köprüleriyle, bundan sonraki süreçte de milletimizin her ferdi için hizmet etmeye devam edeceğiz," dedi.

Uygur, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte geçmişin hatıralarını, bugünün sorumluluklarını ve yarının umutlarını bir araya getiren bir sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirdi. Uygur, kurulan sofranın bir yanında Rumeli'nin vakarı, diğer yanında Balkanlar'ın derin muhabbetini simgelediğini belirterek, "Her lokmasında uzun yolların sabrı, her sözünde uzak diyarlardan taşınan duaları barındırıyor," şeklinde konuştu.

Uygur, ayrıca, AK Parti olarak geleceğe yön verme bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Daha önce 'Bir Sofrada Demokrasi' diyerek millet iradesine duyduğumuz hürmeti bir sofraya taşıdık. Şimdi ise 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' diyerek, bu yolculuğun devam ettiğini ilan ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Tarihi ve Kültürel Önemi

Uygur, Bursa'nın Rumeli ve Balkanlarla kurulan kadim köprüsü olduğunu ifade ederek, "Bursa, tehcirle değil, duayla, umutla gelenlerin yurdudur. Bu şehirde Üsküp'ten gelen çınar ve Mostar'dan taşınan vefanın kök saldığına birlikte şahidiz," dedi.

Belgin Uygur, bu buluşmanın sadece bugüne yönelik değil, yarınlara da iz bırakacağını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. "Yeter ki bu birliktelikler daim olsun," dediği konuşmasında, milletin her ferdine hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Uygur, dünya genelinde zulme uğrayanlara karşı duracaklarını belirterek, "En yüksek sesle o zulme 'dur' demeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Programda, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bir Sofrada Rumeli-Balkan" programında, konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bir Sofrada Rumeli-Balkan" programında, konuşma yaptı.

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