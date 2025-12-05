Uysal: Büyük Susuzluk Tehdidi ve Karadeniz Dalga Enerjisi

Başkan Ümit Uysal, +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı’nda Türkiye’nin su kaynakları ve yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekip acil önlem çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:38
Uysal: Büyük Susuzluk Tehdidi ve Karadeniz Dalga Enerjisi

Uysal: Büyük Susuzluk Tehdidi ve Karadeniz Dalga Enerjisi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak" temasıyla düzenlenen +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı açılışında Türkiye'nin su kaynakları ve yenilenebilir enerji potansiyeline ilişkin uyarılarda bulundu.

Çalıştay ve küresel iklim uyarısı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 5’incisini gerçekleştirdiği çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başladı. Açılış konuşmasında iklim krizine dikkat çeken Uysal, "Dünyamızda eskiye göre beş kat daha fazla sıcak hava dalgası, üç kat daha fazla sel felaketi yaşanıyor. Fosil yakıt yatırımları hala yenilenebilir enerji yatırımlarının beş katı oranında. Dünya, doludizgin yanlış yöne gidiyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası sözleşmeler ve karbon sertifikası eleştirisi

Uysal, Kyoto ve Paris iklim sözleşilerine değinerek ülkelerin iklim hedeflerine uyumunda yaşanan eksiklikleri vurguladı: "Kyoto Sözleşmesi’nin başarısızlığı dünyayı başka bir yöne sürükledi. Bağlayıcı hedefler işe yaramadı. Ülkeler ve sanayi kuruluşları bu hedeflere uymak istemiyor."

Karbon piyasalarının işleyişine yönelik eleştirisini de paylaşan Uysal, "En çok kirliliği üreten ülkeler aynı zamanda arıtma, rüzgar gülü ve güneş paneli satan ülkeler. Karbonunu düşüremeyen işletmeler, düşürenlerden sertifika satın alıyor. Bu sistemin adil, şeffaf ve dengeli yürütülmesi gerekiyor." dedi.

Su yönetimi ve dalga enerjisi önerisi

Uysal, Türkiye'nin su sıkıntısına dikkat çekerek acil önlem çağrısında bulundu: "Büyük bir susuzluk tehdidiyle karşı karşıyayız. Tarım ve orman desenimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor."

Ülkenin yenilenebilir enerji potansiyeline de değinen Uysal, Karadeniz'in dalga enerjisi fırsatını öne çıkardı: "Karadeniz’in dalga enerjisi potansiyeli çok yüksek. Petrol arama bütçemizin üçte biriyle dalgalardan enerji üretebiliriz."

Çözüm çağrısı ve çalıştayın önemi

Uysal, küresel gelir dağılımındaki eşitsizliğin çevresel sorunları derinleştirdiğini belirterek çözümün ancak daha adil, şeffaf ve katılımcı bir dünya düzeniyle mümkün olacağını söyledi: "Çevre sorunlarının çözümü, ancak daha adil, şeffaf ve katılımcı bir dünya düzeniyle mümkün. Çalıştayın bu konuda önemli bir adım olacağına inanıyorum."

Çalıştaya Başkan Ümit Uysal’ın yanı sıra, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL "ENERJİ: GÜNEŞİ, RÜZGARI VE DALGALARI PAYLAŞMAK"...

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL "ENERJİ: GÜNEŞİ, RÜZGARI VE DALGALARI PAYLAŞMAK" TEMASIYLA BU YIL 5'İNCİSİNİ DÜZENLENEN +0.5 AKDENİZ'İN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI'NDA YAPTIĞI AÇILIŞ KONUŞMASINDA TÜRKİYE'NİN SU KAYNAKLARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKEREK ACİL ÖNLEM ÇAĞRISINDA BULUNDU

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL "ENERJİ: GÜNEŞİ, RÜZGARI VE DALGALARI PAYLAŞMAK"...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 6 Tutuklama

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi