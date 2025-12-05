Uysal: Büyük Susuzluk Tehdidi ve Karadeniz Dalga Enerjisi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak" temasıyla düzenlenen +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı açılışında Türkiye'nin su kaynakları ve yenilenebilir enerji potansiyeline ilişkin uyarılarda bulundu.

Çalıştay ve küresel iklim uyarısı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 5’incisini gerçekleştirdiği çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başladı. Açılış konuşmasında iklim krizine dikkat çeken Uysal, "Dünyamızda eskiye göre beş kat daha fazla sıcak hava dalgası, üç kat daha fazla sel felaketi yaşanıyor. Fosil yakıt yatırımları hala yenilenebilir enerji yatırımlarının beş katı oranında. Dünya, doludizgin yanlış yöne gidiyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası sözleşmeler ve karbon sertifikası eleştirisi

Uysal, Kyoto ve Paris iklim sözleşilerine değinerek ülkelerin iklim hedeflerine uyumunda yaşanan eksiklikleri vurguladı: "Kyoto Sözleşmesi’nin başarısızlığı dünyayı başka bir yöne sürükledi. Bağlayıcı hedefler işe yaramadı. Ülkeler ve sanayi kuruluşları bu hedeflere uymak istemiyor."

Karbon piyasalarının işleyişine yönelik eleştirisini de paylaşan Uysal, "En çok kirliliği üreten ülkeler aynı zamanda arıtma, rüzgar gülü ve güneş paneli satan ülkeler. Karbonunu düşüremeyen işletmeler, düşürenlerden sertifika satın alıyor. Bu sistemin adil, şeffaf ve dengeli yürütülmesi gerekiyor." dedi.

Su yönetimi ve dalga enerjisi önerisi

Uysal, Türkiye'nin su sıkıntısına dikkat çekerek acil önlem çağrısında bulundu: "Büyük bir susuzluk tehdidiyle karşı karşıyayız. Tarım ve orman desenimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor."

Ülkenin yenilenebilir enerji potansiyeline de değinen Uysal, Karadeniz'in dalga enerjisi fırsatını öne çıkardı: "Karadeniz’in dalga enerjisi potansiyeli çok yüksek. Petrol arama bütçemizin üçte biriyle dalgalardan enerji üretebiliriz."

Çözüm çağrısı ve çalıştayın önemi

Uysal, küresel gelir dağılımındaki eşitsizliğin çevresel sorunları derinleştirdiğini belirterek çözümün ancak daha adil, şeffaf ve katılımcı bir dünya düzeniyle mümkün olacağını söyledi: "Çevre sorunlarının çözümü, ancak daha adil, şeffaf ve katılımcı bir dünya düzeniyle mümkün. Çalıştayın bu konuda önemli bir adım olacağına inanıyorum."

Çalıştaya Başkan Ümit Uysal’ın yanı sıra, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

