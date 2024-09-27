Uyuşturucu Kapsülü Taşıyan İranlı Zanlı Çarşamba'da Yakalandı

İran Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü bulunduğu tespit edilen İran uyruklu bir şüpheli yakalandı. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen narkotik operasyonu ile ele geçirilen bu olay, dikkatleri bir kez daha uyuşturucu kaçakçılığına çekti.

Narkotik Ekipleri Takipteydi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden aktarmalı olarak Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen İran vatandaşı Matin M'yi takibe aldı. Uçaktan indikten sonra hemen gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Tıbbi Müdahale ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Hastanede yapılan tomografi sonucunda, Matin M'nin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu belirlendi. Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin vücudundan toplamda 10 kapsül halinde 191,18 gram sentetik uyuşturucu uyuşturucu madde çıkarıldı. Olayla ilgili emniyetteki işlemler devam etmektedir.

Bu tür kaçakçılık olayları, uluslararası narkotik ticaretine karşı yürütülen savaşın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü ele geçirilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin vücudundan 10 kapsül halinde 191,18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.