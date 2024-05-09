Uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alınan Kalben adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine de girildi. Operasyon esnasında Kalben’in evinde 3 parça halinde olmak üzere, toplamda 15 gramlık uyuşturucu skunk ele geçirildi. Diğer yandan ekipler, evde 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para ele geçirdi.



Operasyon sonucunda Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kalben'in, vermiş olduğu ifadede uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Kalben için yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve ünlü şarkıcı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.