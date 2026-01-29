Uzm. Dr. Akyol: Mevsim Geçişleri Sıcaklık Değişimleriyle Hastalıkları Tetikliyor

Uzm. Dr. Akyol: "Mevsim geçişi birçok hastalığı tetikliyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, mevsim geçişlerinde etkili olan ani hava sıcaklığı değişiklilerinin birçok hastalığı tetiklediğini söyledi. Uzman, özellikle risk gruplarının dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Hava değişimleri sağlığı olumsuz etkileyebiliyor

"Sağlığı olumsuz etkileyebiliyor" diyen Uzm. Dr. Akyol, mevsimsel sıcaklık değişimlerinin neden olduğu sağlık sorunları ve alınabilecek önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Akyol'un ifadeleri şöyle:

"Sabah evden çıkarken çok soğuk başlayan gün, öğle saatlerinde çok fazla sıcak devam edebiliyor ya da bir gün hava güneşli ve çok sıcakken sonraki gün aniden çok soğuyabiliyor. Bu sıcaklık değişimleri kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Sıcaklık değişimleri sindirim sistemimizi, duygu durumumuzu dahi etkilerken başka birçok hastalığı da tetikleyebiliyor. Hava değişiklikleri sebebiyle yaşanan problemlere karşı bazı önlemler almak sağlığımız için etkili olacaktır."

Alerjik astımı ve solunum yolu hastalıkları artışta

Akyol, mevsim geçişlerinde özellikle solunum yolu rahatsızlıklarında artış görüldüğünü belirterek uyardı: Alerjik astımı olanlar, KOAH hastaları ve solunum problemi yaşayanlar bu dönemde daha dikkatli olmalı.

Uzm. Dr. Akyol'un sözleri: "Mevsimsel değişiklikler yılın son aylarında hayatımızı daha fazla etkiliyor. Bu aylarda özellikle alerjik astım, KOAH, grip, nezle gibi solunum yolu hastalıkları artış göstermektedir. Alerjik astımı olan kişiler mutlaka kendini çok iyi korumalıdır. Sıcaklığın ani değişmesi öksürük, nefes darlığı, solunum yolu problemi, hayat konforumuzu etkileyecek burun tıkanıkları gibi problemleri artırmaktadır. Viral enfeksiyon hastalıkları çokça karşılaştığımız durumlardır."

Kimler risk altında ve hangi önlemler alınmalı?

Dr. Akyol, 65 yaş üstü kişiler, bağışıklık sistemi düşük olanlar ve kalabalık ortamda çalışanları özellikle riskli gruplar olarak nitelendirdi ve şu önerilerde bulundu:

"Bu kişiler için mevsim geçişi hastalıklarının ilk adresidir. Bazı önlemler alınması hastalıklardan korunmada fayda sağlayacaktır. Öncelikle soğuk havalara karşı korunaklı giyinmeli ve uzun süre soğuğa maruz kalınmamalıdır. Soğuk havaya göre giyinirken günün ilerleyen saatlerinde havanın ısınabileceğine göz önüne alarak aşırı kalın giyinmemek de önemlidir. Bu ay seyreden yüksek sıcaklık kişilerin ince giyinmesine sebep oluyor. Bir artan bir düşen sıcaklıklar sağlığımız için problem oluşturmaktadır. 65 yaş üstü kişiler mutlaka yıllık aşılarını yaptırmalıdır. Astım, KOAH gibi hastalığı olanlar doktor takiplerini ihmal etmemelidir. Tansiyon ve kalp hastaları tedavilerini düzenli yaptırmalıdır. Bol lifli gıdalar tüketmeli ve doğal beslenmelidirler. Bol su tüketimi çok önemlidir. Spor ve bedensel aktiviteler sağlığımızı korumamıza yardımcı olur. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak zihinsel ve bedensel olarak kişiye katkı sağlar. Bu önlemlerin alınması, kendimizi salgın ve hastalıklara karşı korumamızda çok büyük fayda sağlayacaktır."

Öne çıkan tavsiye: Mevsim geçişlerinde uygun giyinme, düzenli takip ve aşıların zamanında yapılması, yeterli su ve lifli beslenme ile fiziksel aktivite hastalık riskini azaltır.

LİV HOSPİTAL SAMSUN İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZKAN AKYOL