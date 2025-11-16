Uzman Uyarısı: Ultra İşlenmiş Gıdalar Erken Yaşta Bağırsak Kanseri Riskini Artırıyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, ultra işlenmiş gıdaların erken yaşlarda bağırsak kanserine yol açabileceğine dair uyarıda bulundu. Coşkun, bu konuda yayımlanan yeni çalışma ve önceki araştırmaların bulgularını kamuoyuyla paylaştı.

Çalışmanın bulguları

Coşkun, yapılan çalışmalara ilişkin olarak şunları aktardı: "Çalışma, ultra işlenmiş gıdaların yüzde 45 daha fazla adenoma kolorektal kanser öncüsü geliştirdiğini ortaya koydu".

Coşkun, sözlerine şöyle devam etti: "Sosis, salam, hazır çorbalar, kola, patates cipsleri gibi ultra işlenmiş gıdalarla ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar, bu gıdaların tüketiminin diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin görülme riskini arttırabileceğini göstermiştir. Birkaç gün önce yayınlanan yeni bir çalışmada, yaklaşık 30 bin kadının diyet ve endoskopi verilerini inceleyen araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdaları fazla miktarda tüketen bireylerin, az tüketenlere kıyasla yüzde 45 daha fazla adenoma kolorektal kanser öncüsü geliştirdiğini ortaya koydu. Chan ve arkadaşlarının çalışmasının sonuçları JAMA Oncology dergisinde yayımlandı."

Coşkun ayrıca, katılımcıların tamamına 50 yaşından önce en az 2 defa kolonoskopi yapıldığını belirtti ve çalışmanın, hazır yemekler, paketli atıştırmalıklar, yüksek şeker, tuz, doymuş yağ içeren ürünler ile bol katkı maddesi barındıran endüstriyel gıdaların günlük tüketim miktarlarına odaklandığını aktardı.

Uzmandan öneriler

Çalışmanın sonuçlarını özetleyen Coşkun, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: "Ultra işlenmiş gıdaların yüksek tüketimi örneğin günde 5-10 porsiyon, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir ve erken başlayan kolorektal kanserin sebepleri arasında yer alabilir. Bununla birlikte, ultra-işlenmiş gıda tüketiminin doğrudan kolon kanserine neden olabileceğine dair elimizde halen net bir bilgi yok. Diyet sadece tek başına bu artışı açıklamıyor. Ama veriler ultra işlenmiş gıdalardan uzak durmanın erken yaşta kolon kanseri riskini azaltma stratejisi olabileceğini gösteriyor.

Coşkun, erken yaşlarda kolon sağlığını korumak için şu temel önerileri paylaştı: şeker, tuz ve doymuş yağ oranı yüksek; lif, vitamin ve mineral yönünden fakir, yapay katkılar, renklendiriciler ve tatlandırıcılar içeren gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak ve daha çok sebze, meyve, tam tahıllı ürünler gibi yüksek lif içeren doğal besinleri sık tüketmek gerektiğini vurguladı.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. UĞUR COŞKUN, ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARIN ERKEN YAŞLARDA BAĞIRSAK KANSERİNE YOL AÇMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI.