Uzmandan Uarar: Bitki Çayları İlaç Gibi Etki Edebiliyor

Uzmandan Uyarı: Bitki Çayları İlaç Gibi Etki Edebiliyor

Uzmanlara göre bitki çaylarının aşırı ve kontrolsüz tüketimi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Seymen, zayıflama, detoks ve bağışıklık amacıyla kullanılan karışım çayların 'doğal' algısıyla masum sanıldığını, oysa bazı türlerin ilaç etkisi gösterebildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Seymen, yanlış lanse edilen bitki çaylarının böbrek hasarından bağırsak tembelliğine, sıvı-elektrolit dengesizliğinden kalp problemlerine kadar pek çok riske yol açabildiğini söyledi. Ayrıca kafein ve tanin içeriği yüksek çayların aşırı kullanımında uyku bozukluğu, demir emiliminde azalma, çarpıntı ve anksiyete artışı gözlenebildiğini belirtti.

Hangi bitki çayları riskli?

Prof. Dr. Seymen, papatya, adaçayı, sinameki, yeşil çay, rezene ve mate gibi yaygın bitki çaylarının yoğun veya uzun süreli tüketiminin ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Bitkisel karışımlarda içeriğin çoğu zaman doğru yansıtılmadığına dikkat çekildi.

Bitki çaylarının aşırısı tehlikeli

Karaciğer ve böbrek yükü: Yoğun veya uzun süreli bitki çayı tüketimi karaciğer enzimlerinde yükselmeye ve böbrek üzerine ek yük oluşturabilir. Yeşil çay ekstresi, sinameki ve bazı zayıflama çayları karaciğer enzimlerini artırabilir.

Kalp ve tansiyon: Özellikle meyan kökü gibi bitkiler yüksek miktarda alındığında hipertansiyon ve potasyum düşüklüğüne yol açabilir; adaçayı ve ginseng de kalp ritmini ve tansiyonu etkileyebilir.

Mide ve bağırsak sorunları: Sinameki ve aloe vera gibi bağırsak hareketlerini artıran bitkiler bağımlılığa neden olabilir ve uzun vadede bağırsak tembelliği oluşturabilir.

Sinir sistemi etkileri: Mate ve yoğun kafein içeren yeşil çay gibi türlerin aşırı tüketimi çarpıntı, huzursuzluk ve uyku bozukluklarına yol açabilir.

Hormon dengesi: Rezene, soya içerikli bitkiler ve bazı karışım çaylar hormonal dengeyi etkileyebilir.

Diğer riskler: Alerji, uyku bozulması, çarpıntı ve huzursuzluk gibi etkiler özellikle hassas bireylerde daha sık görülebilir.

Prof. Dr. Pınar Seymen son olarak, "İlaç kullanıyorsanız, kronik hastalığınız varsa veya hamileyseniz, bitki çayı tüketimi öncesinde mutlaka doktora danışın" uyarısında bulundu.

NEFROLOJİ UZMANI PROF. DR. PINAR SEYMEN