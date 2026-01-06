Uzmandan uyarı: Kadın kanserlerinde erken tanı hayat kurtarıyor

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ali Yanık, kadınlarda en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alan kanser türlerinde erken tanının tedavi başarısını belirlediğini ve düzenli tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yanık, dünya genelinde kadınları tehdit eden kanser türlerinin başında meme, kolorektal ve tiroid kanserleri geldiğini, bu kanserleri kadın genital kanserlerinin takip ettiğini ifade etti. Rahim ağzı, rahim içi ve yumurtalık kanserlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Rahim ağzı kanserinde erken tanıyla tam şifa mümkün

Rahim ağzı kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını tamamen etkilediğini belirten Yanık, rahim ağzı kanserlerinde erken tanının mümkün olduğuna dikkat çekti. Az gelişmiş ülkelerde en sık görülen kadın kanserinin rahim ağzı kanseri olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise rahim içi kanserlerinin daha yaygın olduğunu söyledi.

Rahim ağzı kanserinde taramanın smear ve HPV testleriyle yapıldığını belirten Yanık, 30 yaşından sonra HPV testinin 5 yılda bir, smear testinin ise 3 yılda bir yaptırılmasının büyük önem taşıdığını aktardı.

HPV pozitif olmak kanser demek değildir

HPV testinin pozitif çıkmasının hemen panik nedeni olmadığını söyleyen Yanık, vücudun bağışıklık sisteminin genellikle bu virüsü 16 ila 36 ay arasında temizlediğini belirtti. HPV pozitif hastaların yalnızca %1,3 oranında ilerleme gözlendiğini kaydetti.

Yanık, kanser öncüsü lezyonların genellikle 10 yılda, kanserin ise ortalama 15 yılda geliştiğini, bu uzun süreçte yapılan erken tanı ile basit cerrahi yöntemlerle yüzde yüz tedavi mümkün olduğunu, ancak ileri evrelerde başarı oranının düştüğünü ifade etti.

Erken tanı ve korunma önerileri

Prof. Dr. Ali Yanık, kadın kanserlerinden korunmada erken tanının belirleyici olduğunu vurgulayarak şu önerilerde bulundu: Tarama testlerini ihmal etmeyin; sağlıklı beslenin; obeziteyle mücadele edin; sigaradan uzak durun. Her yıl jinekolojik muayenenizi yaptırın, smear testi ve düzenli aralıklarla HPV taraması yaptırın ve HPV aşısı olun.

Erken tanı, rahim ağzı kanseri ve diğer kadın kanserlerinde hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır.

