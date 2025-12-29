Uzmandan yeni yıl uyarısı: Alkol ve kalabalık bağışıklığı zayıflatıyor

Liv Hospital Ankara Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Elif Başaran, yeni yıl kutlamalarının kış mevsimiyle çakışmasının bağışıklık sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu belirterek alkol tüketimi, kalabalık ortamlar ve influenza riski konusunda uyardı.

Alkol bağışıklık yanıtını baskılıyor

Uzm. Dr. Başaran, yeni yıl döneminin sıklıkla alkol tüketimiyle geçtiğine işaret ederek, alkolün mukozal bariyerleri zayıflatıp inflamatuvar yanıtı bozduğunu ve hem hücresel hem de antikor yanıtını baskılayabileceğini söyledi. Aşırı alkol tüketiminin influenza ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha kolay gelişmesine ve daha ağır seyretmesine yol açabileceği vurgulandı.

Özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalığı, karaciğer hastalığı veya gut öyküsü bulunan bireylerin alkol tüketimine karşı daha temkinli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca alkolün diüretik etkisiyle dehidratasyonun bağışıklığı olumsuz etkilediği hatırlatıldı.

Kış aylarında enfeksiyon riski artıyor

Soğuk hava döneminde insanların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla bulunmasının solunum yolu virüslerinin yayılımını hızlandırdığına dikkat çekildi. İnfluenza virüsünün damlacık yoluyla kolayca bulaştığı ve özellikle yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı olanlarda ciddi komplikasyonlar oluşturabileceği ifade edildi.

Basit ama etkili korunma önlemleri olarak düzenli el hijyeni, iyi havalandırma, hastalık belirtileri olanlarla temastan kaçınma ve gerektiğinde maske kullanımı önerildi.

Grip aşısı hala en güçlü koruyucu

Uzm. Dr. Başaran, grip sezonu devam ettiği sürece influenza aşısının anlamlı koruma sağladığını ve özellikle 65 yaş üzeri bireyler, gebeler, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları için aşının hastalığın daha hafif seyretmesinde önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Uyku, beslenme ve yaşam tarzı bağışıklığı doğrudan etkiliyor

Bağışıklığın yalnızca enfeksiyonlardan değil yaşam tarzı alışkanlıklarından da etkilendiği belirtildi. Bozulan uyku düzeninin enfeksiyonlara yakalanma riskini artırdığı, yetersiz uykunun iyileşme süresini uzattığı; dengeli beslenme, yeterli protein, sebze-meyve ve sıvı alımının bağışıklık için vazgeçilmez olduğu ifade edildi. Takviyelerin ise mutlaka hekim kontrolünde ve bireysel ihtiyaca göre kullanılmasının önemi hatırlatıldı.

Bu belirtilerde gecikmeden doktora başvurulmalı

Uzm. Dr. Başaran, tıbbi değerlendirmenin geciktirilmemesi gereken durumları şöyle sıraladı: yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları, nefes darlığı, 3 günden uzun süren belirgin halsizlik veya kronik hastalığı olanlarda hızlı klinik kötüleşme. Erken tıbbi değerlendirmenin hayati önem taşıdığı uyarısı yapıldı.

Sağlık, yeni yılın en değerli hediyesi

Yeni yıl kutlamalarının keyifli bir parça olduğu ancak sağlığın bu keyfin sürdürülebilirliğinin temel şartı olduğuna değinildi. Dengeli beslenme, enfeksiyon önlemleri, yeterli uyku ve doğru zamanda sağlık hizmetine başvurma bilincinin yeni yıla sağlıklı girmenin temelini oluşturduğu, kış mevsiminde sağlığı korumanın yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

