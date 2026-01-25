Uzmanlar Uyardı: Araç Alımlarında Güvenli Alışveriş Sistemi Dolandırılmayı Önlüyor

Güvenli alışveriş sistemiyle araç alımlarında dolandırıcılık riski azalıyor; uzmanlar bilinen satıcılardan alışveriş yapmayı ve sistemi kullanmayı öneriyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:28
Uzmanlar Uyardı: Araç Alımlarında Güvenli Alışveriş Sistemi Dolandırılmayı Önlüyor

Uzmanlar Uyardı: Araç Alımlarında Güvenli Alışveriş Sistemi Dolandırılmayı Önlüyor

Araba alım satımlarında devreye giren güvenli alışveriş sistemi, vatandaşların dolandırılma riskini neredeyse ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, alıcıların öncelikle bilinen ve güvenilen yerlerden alışveriş yapmasını ve sistemin mutlaka kullanılmasını tavsiye ediyor.

Satış Uzmanından Önemli Uyarı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde galericilik yapan satış uzmanı Gökalp İlhan, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaşlarımız öncelikle araç alırken bildikleri ve güvendikleri yerden alışveriş yapsınlar. Araba alacak kişilerin dolandırılmaması için güvenli alışveriş sistemini mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Güvenli alışveriş sisteminde aracın satışı gerçekleştiği anda alıcı ve satıcıya havuzda duran para hesabına aktarılır böylelikle güvenli bir alışveriş olur. Mağduriyetin yaşanmaması için devletimizin çıkardığı bu sistemi halkımızın gönül rahatlığıyla kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Uzman tavsiyesi: Alım-satım işlemlerinde resmi güvenlik mekanizmalarını kullanmak, olası mağduriyetleri önlemek için en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

GÖKALP İLHAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GÖKALP İLHAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GÖKALP İLHAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samet Düvencioğlu TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu'na Seçildi
2
Mersin Trafik Parkı'na Yarıyıl Akını: Çocuklar Trafik Bilinci Kazanıyor
3
Sünnet İçin En İdeal Zaman: Yarıyıl Tatili Öne Çıkıyor
4
Ergan Dağı'nda Snowboard Cross Avrupa Kupası Erzincan'da Nefes Kesti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış
6
Vali Gökmen Çiçek Talas'ta Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi
7
Başkan Tetik'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri ve 5 Bin Fidan Dağıtımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları