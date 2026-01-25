Uzmanlar Uyardı: Araç Alımlarında Güvenli Alışveriş Sistemi Dolandırılmayı Önlüyor

Araba alım satımlarında devreye giren güvenli alışveriş sistemi, vatandaşların dolandırılma riskini neredeyse ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, alıcıların öncelikle bilinen ve güvenilen yerlerden alışveriş yapmasını ve sistemin mutlaka kullanılmasını tavsiye ediyor.

Satış Uzmanından Önemli Uyarı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde galericilik yapan satış uzmanı Gökalp İlhan, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaşlarımız öncelikle araç alırken bildikleri ve güvendikleri yerden alışveriş yapsınlar. Araba alacak kişilerin dolandırılmaması için güvenli alışveriş sistemini mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Güvenli alışveriş sisteminde aracın satışı gerçekleştiği anda alıcı ve satıcıya havuzda duran para hesabına aktarılır böylelikle güvenli bir alışveriş olur. Mağduriyetin yaşanmaması için devletimizin çıkardığı bu sistemi halkımızın gönül rahatlığıyla kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Uzman tavsiyesi: Alım-satım işlemlerinde resmi güvenlik mekanizmalarını kullanmak, olası mağduriyetleri önlemek için en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

GÖKALP İLHAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU