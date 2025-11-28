Uzmanlardan uyarı: Çocuklarda boy kısalığı için erken müdahale şart

Uzmanlardan çocuklarda boy kısalığı için erken müdahale uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baver Demir, çocuklarda giderek daha sık görülen boy kısalığı konusunda aileleri uyardı. Dr. Demir, erken tanı ve düzenli büyüme takibinin önemine dikkat çekti.

Nedenleri

Dr. Demir, boy kısalığının genetik faktörlerin yanı sıra hormon eksiklikleri, kronik hastalıklar ve yetersiz beslenme gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtti. Bu sebeplerin ayırt edilebilmesi için düzenli takip ve gerekli incelemelerin yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Uyku ve büyüme

Dr. Baver Demir, büyüme sürecinde kaliteli uykunun kritik rol oynadığını hatırlatarak şunları söyledi: "Büyüme hormonu özellikle 22.00-07.00 arasında yoğun salgılanır. Bu nedenle çocukların bu saatlerde uykuda olması büyüme için kritik önem taşır."

Hastanede yapılan uygulamalar

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde büyüme ve gelişme takibi, kemik yaşı ölçümü ve gerekli laboratuvar testleri uygulanabildiğini belirten Dr. Demir, erken tanı sayesinde birçok çocuğun sağlıklı büyüme sürecine yeniden kazandırılabildiğini ifade etti.

Ailelere öneri

Dr. Baver Demir, ailelere çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Çocuğunuz akranlarına göre daha kısa görünüyorsa ya da büyüme hızında yavaşlama fark ediyorsanız vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Büyüme döneminde geçen her ay büyük önem taşır."

