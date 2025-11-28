Uzmanlardan uyarı: Çocuklarda boy kısalığı için erken müdahale şart

Dr. Baver Demir, boy kısalığında erken tanı, düzenli büyüme takibi ve kaliteli uykunun önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:18
Uzmanlardan uyarı: Çocuklarda boy kısalığı için erken müdahale şart

Uzmanlardan çocuklarda boy kısalığı için erken müdahale uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baver Demir, çocuklarda giderek daha sık görülen boy kısalığı konusunda aileleri uyardı. Dr. Demir, erken tanı ve düzenli büyüme takibinin önemine dikkat çekti.

Nedenleri

Dr. Demir, boy kısalığının genetik faktörlerin yanı sıra hormon eksiklikleri, kronik hastalıklar ve yetersiz beslenme gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtti. Bu sebeplerin ayırt edilebilmesi için düzenli takip ve gerekli incelemelerin yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Uyku ve büyüme

Dr. Baver Demir, büyüme sürecinde kaliteli uykunun kritik rol oynadığını hatırlatarak şunları söyledi: "Büyüme hormonu özellikle 22.00-07.00 arasında yoğun salgılanır. Bu nedenle çocukların bu saatlerde uykuda olması büyüme için kritik önem taşır."

Hastanede yapılan uygulamalar

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde büyüme ve gelişme takibi, kemik yaşı ölçümü ve gerekli laboratuvar testleri uygulanabildiğini belirten Dr. Demir, erken tanı sayesinde birçok çocuğun sağlıklı büyüme sürecine yeniden kazandırılabildiğini ifade etti.

Ailelere öneri

Dr. Baver Demir, ailelere çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Çocuğunuz akranlarına göre daha kısa görünüyorsa ya da büyüme hızında yavaşlama fark ediyorsanız vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Büyüme döneminde geçen her ay büyük önem taşır."

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. BAVER DEMİR, ÇOCUKLARDA...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. BAVER DEMİR, ÇOCUKLARDA GİDEREK DAHA SIK GÖRÜLEN BOY KISALIĞI KONUSUNDA AİLELERİ UYARARAK ERKEN TANI VE DÜZENLİ BÜYÜME TAKİBİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?