Uzungöl Koruma Planı: 18. Madde, Otopark Çözümü ve Teleferik

Ahmet Metin Genç, Uzungöl'de 18. madde uygulamasına geçildiğini, otopark sorununa Sümela modelini ve teleferik projesini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:29
Trabzon’un önemli turizm merkezi Uzungöl için koruma ve ziyaretçi yönetimi çalışmalarının yoğunlaştığı, geçmişteki aşırı yapılaşma nedeniyle bölgenin daha sıkı korunması gerektiği vurgulandı.

Koruma ve 18. Madde

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, planlama süreçlerinde mahkeme kararlarının sonuçlanmasının ardından Ağustos 2025 itibarıyla Uzungöl’de 18. madde uygulamalarına geçildiğini açıkladı.

"Uzungöl bizim göz bebeğimiz. Trabzon’da çok önemli destinasyonlarımız var ve Uzungöl, Trabzon denince akla gelen en önemli bölgemiz. Dolayısıyla burayı çok iyi korumamız gerekiyor. Ne yazık ki bazı yapılaşmalarla birlikte aşırılığa gidildi; bunu kabul etmek lazım. Planlama süreçlerinde mahkeme kararları oldu ve bu süreçler sonuçlandı. Ağustos 2025 itibarıyla da 18 uygulamalarına geçildi. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de Çaykara Belediyemiz eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda bakanımızın talimatıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından bölgede bir millet bahçesi çalışması da tamamlandı. Ayrıca orada bir zabıta ofisi kurduk. Bu dönemde toplam 2 bin 196 müracaat aldık. Bu ciddi bir rakam. Bu başvurular; şikayet, öneri ve çeşitli konularda bilgi edinme taleplerini kapsıyor. Ziyaretçilerimizin yaşam standartlarını kolaylaştırmak, şikayetlerini dinlemek ve çözmek konusunda işi ciddiyetle yürütmeye çalışıyoruz"

Ziyaretçi ve Hizmet Yönetimi

Genç, alınan başvuruların şikayet, öneri ve bilgi taleplerini içerdiğini belirterek, hizmetlerin eşgüdümlü yürütüldüğünü ifade etti.

Otopark için Sümela modeli

Başkan Genç, Uzungöl’deki en büyük sorunun otopark olduğunu vurguladı ve Sümela modeline benzer bir çözüm üzerinde durduklarını söyledi.

"Şu anda Uzungöl’de yaşadığımız en önemli sorun otopark meselesi. Bu konuda TOKİ Başkanımızla da görüştüm ve bir düşüncemiz var: Uzungöl’e, tıpkı Sümela’da olduğu gibi girişten önce büyük bir parklanma alanı oluşturup, ring sistemiyle ulaşımı sağlayabilir miyiz? Çünkü Uzungöl’ün güzelliğini görmek, gölün ve doğanın huzurunu yaşamak için gelen misafirlerimiz, trafik yoğunluğu nedeniyle stres yaşıyor ve bu durum psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Böyle bir düşüncemiz var; henüz netleşmedi. İnşallah proje aşaması tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Önemli bir çözüm olacağını düşünüyoruz"

Teleferik ve Yaylalar

Uzungöl’den yaylalara teleferik sistemi kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Genç, "Teleferik sürecimiz de devam ediyor. İnşallah onu da Uzungöl’e kazandırmak istiyoruz" dedi.

