Vahap Seçer: Demokratik ve Sosyal Belediyecilikte Çözüm Vatandaştır

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 7. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda demokratik ve sosyal belediyeciliğin kentlerin ihtiyaçlarına göre şekillenen bir yönetim anlayışı olduğunu vurguladı.

Sempozyumun hedefi ve önemi

Sempozyumun, demokratik ve sosyal belediyeciliği güçlendirmek ve yeniden yapılandırmanın yollarını tartışmak isteyen tüm kesimleri bir araya getirmeyi amaçladığını belirten Seçer, toplantıların sonunda çıkacak sonuçların "bir el feneri görevi göreceğini" söyledi.

Dinlemek ve ortak akıl

Başkan Seçer, bir arada olmanın ve farklı fikirleri dinlemenin önemine dikkat çekti: "6,5 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunuyorum ve şunu öğrendim; sizden daha iyi bilen biri vardır. Onu dinlemek, onların deneyimlerinden yararlanmak lazım." Seçer, bu tür buluşmaların belediyecilikte ortak aklı güçlendirdiğini ifade etti.

Demokrasi yerelden başlar

Seçer, belediye başkanlığı ve muhtarlığın halk iradesinin gerçek anlamda tecelli ettiği kurumlar olduğunu belirterek, "Demokrasi, yerel yönetimlerde başlayan kutsal bir kavramdır" değerlendirmesini paylaştı. Katılımcı demokrasinin görevdeyken korunmasının önemine değindi ve "Hemen demokrasi gider, ‘en iyisini ben bilirim’ gelir" uyarısında bulundu.

"Şehrin sorunlarını, çözüm yollarını en iyi bilen, orada yaşayan vatandaştır"

Seçer, Mersin'deki uygulama örneklerinden söz ederek "Kente Sözümüz Var" toplantılarını anlattı. Kentteki kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve kooperatiflerle yılda iki kez, her biri en az 4-5 saat süren toplantılar yaptıklarını belirtti. Seçer, "Bir şehirde şehrin sorunlarını, çözüm yollarını en iyi bilen, orada yaşayan vatandaştır" sözünü vurgulayarak, yerel halkın deneyim ve taleplerinin çözüme yön verdiğini kaydetti.

STK'lar ve MEDEKA

Seçer, kentte kültürel ve sanatsal faaliyetleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen MEDEKA (Mersin’e Değer Katanlar) Projesi'ne değindi. MEDEKA'nın 12 ayrı kuruldan oluştuğunu, etkinliklerde alanında uzman sivil toplum temsilcilerinin rol aldığını ve STK'ların siyasetçilerin iyi ve kötü gününde yanında duran "yol arkadaşları" olduğunu belirtti. "Şehre dair kararları ortak aldığınız için sonuç kötü çıkarsa onlar sizi savunuyor, iyi çıkarsa mutluluğunu beraber paylaşıyorsunuz" dedi.

İmar politikaları ve şeffaflığa davet

İmar çalışmalarında rant konusuna dikkat çekerek, Mersin'in 30 yıldır plansız şehirleşme örneklerini anımsattı. Seçer, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mersin Barosu ile iş birliği yaparak kapıların açıldığını; buna rağmen mecliste çoğunluk olmasa da planların kavgasız şekilde yapılabildiğini söyledi.

Sosyal politikalar ve ofis yapılanması

Seçer, sosyal politikaların kentin özgünlüğüne göre şekillendiğini belirterek Sosyal Politikalar Ofisi'ni tanıttı. Ofisin, sosyal hizmetler, sağlık, kadın ve aile hizmetleri ile tarımsal destekleri bir arada tutarak projelerin aktarımını sağladığını ifade etti. Sosyal politikaların kapsamını; kadınlar, üreticiler, kırsal kalkınma, yaş almış ve kimsesizler, çocuklar ve özel bireyler olarak tanımladı.

Bütçe artışı

Seçer, 2025 yılı bütçesi hazırlanırken ilgili dairelerin 2019'dan bugüne dolar bazında 6 kat artarak yüzde 600 seviyelerine yükseldiğini kaydetti.

Sempozyumun katkısı

Üç gün sürecek olan sempozyumun demokrasinin, belediyeciliğin ve merkezi hükümetin sosyal politikalarının güçlenmesine katkı sağlayacağını umduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

