Vahap Seçer: Mersin’in 30 Yıllık İmar Planı Sorunu Çözüldü

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yerel TV ve radyolarda katıldığı ortak canlı yayında yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Seçer, Mersin’de yıllardır çözülemeyen imar planı probleminin giderildiğini ve kentin planlı gelişiminde önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti.

İmar planı sorunu çözüldü

Seçer, "Bu kentin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yoktu. Bizim dönemimizde merkezin ve bazı ilçelerin bu sorunu ortadan kalktı" dedi. İmar planlarının tamamlanmasıyla konut, sanayi ve ticaret yatırımlarının önü açıldı ve kentin düzenli gelişimi için kritik bir eşik aşıldı.

Güven ve yerel seçim sonucu

2019'dan itibaren uygulanan belediyecilik anlayışının Mersin halkında güvenle karşılandığını vurgulayan Seçer, 2024 yerel seçimlerinde elde edilen oy artışının temel nedeninin vatandaşın belediyeye duyduğu güven ve inanç olduğunu söyledi. Pandemi, ekonomik krizler ve afetlere rağmen hizmet üretiminin sürdüğünü ifade etti.

Mali yapı ve yatırım performansı

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin mali disiplin sağladığını ve yatırım oranlarının her yıl arttığını belirterek, "Türkiye’de bilançosu en sağlam 2 belediyeden biriyiz" ifadelerini kullandı. 2026 yılı bütçesinin MESKİ ile birlikte toplam 46 milyar 540 milyon TL olduğunu aktardı ve bütçe gerçekleşme oranlarının yaklaşık %90 seviyesinde olduğunu söyledi.

Yatırım oranlarında ise 2019’da yüzde 25,94, 2025’te yüzde 32,18 ve hedeflenen 2026 oranı yüzde 34 olarak paylaşıldı. MESKİ yatırımlarında başlangıç yüzde 24,33 iken şu an yüzde 53 seviyesine ulaşıldığı vurgulandı.

Sosyal politikalar: "Doğumdan ölüme belediyecilik"

Seçer, sosyal belediyecilikte örnek bir model oluşturduklarını belirterek, uygulamanın "doğumdan ölüme belediyecilik" anlayışıyla yürütüldüğünü ve desteklerin hak temelli olduğunu söyledi. Seçer, sosyal politikaların kentin kabul görmesinde en önemli etkenlerden biri olduğunu şu sözlerle özetledi: "Yollar ve binalar yapabilirsiniz ama halkın karnını doyuramıyorsanız, acısını dindiremiyorsanız iyi bir belediye başkanı değilsinizdir."

Ulaşım ve altyapı yatırımları

Metro yerine daha hızlı hayata geçirilebilecek tramvay projelerine öncelik verildiğini belirten Seçer, bu sayede Mersin’de raylı sistemler döneminin fiilen başladığını söyledi. Ayrıca içme suyu, arıtma ve diğer altyapı projeleriyle kentin uzun vadeli ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Projeler ve takvim

Seçer, Hal Katlı Kavşağı inşaatının başladığını ve bunun 2026 Nisan ayında hizmete açılacağını açıkladı. Diğer projelerin takvimi şöyle: 2026 Haziran (Kuyuluk), 2027 (Sayapark), 2028 (Mersinli Ahmet Bulvarı ve Beşyol Tüp Geçidi). Bu projelerle kente 4 katlı kavşak ve 1 tüp geçit kazandırılacağı belirtildi.

Akbelen Katlı Kavşağı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda olduğu hatırlatılırken, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün projenin 2029 yılına kadar tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca 1500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin hazırlıklarının tamamlandığı, 2026 yılında Yumuktepe bölgesinde ilk etabın başlayacağı bildirildi.

Yönetim uyumu ve gelecek hedefleri

Seçer, Mersin Valiliği ve bağlı müdürlüklerle uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Sayın Valimizle göreve geldiği günden bu yana uyumla çalışıyoruz" dedi. Mersin’in Doğu Akdeniz ve uluslararası konum açısından stratejik önemine vurgu yaparak, "Mersin’in öneminin bilinciyle bu kenti sarıp sarmalayacağız" mesajını verdi.

Programın sonunda Seçer, planlanan projelerin kararlılıkla hayata geçirileceğini ifade etti ve yeni yılın kent, ülke ve dünya adına huzur ile barış getirmesini temenni etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, YEREL TV VE RADYOLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK CANLI YAYINDA YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ YAPTI.