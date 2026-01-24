Vali Akbıyık Muğla'yı Güvenlik Zirvesinde Temsil Etti

Vali Dr. İdris Akbıyık, VKS toplantısında Muğla’yı temsil etti; Terörsüz Türkiye, bağımlılıkla mücadele ve trafik güvenliği gündeme taşındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:21
VKS toplantısında ülke güvenliği gündemdeydi

Vali Dr. İdris Akbıyık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen ve 81 ilin valisini bir araya getiren Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda, Türkiye genelinde asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik stratejik başlıklar ele alındı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye süreci, Bağımlılıkla mücadele ve Trafik güvenliği yer aldı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerinde Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla özelinde ve ülke genelinde huzur ortamının tesisi için tüm birimlerin eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Bakan Ali Yerlikaya’nın talimatları doğrultusunda suç ve suçluyla mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği bir kez daha teyit edildi.

