Vali Aksoy'tan Şehit Polis Ali Barut İçin Taziye Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Manisa'da trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Ali Barut için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:53
Manisa'daki trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Manisa'da gerçekleşen trafik kazasında şehit düşen Polis Memuru Ali Barut için taziye mesajı yayımladı.

Kazanın, trafik polis aracına bir tırın arkadan çarpması sonucu meydana geldiği ve olayda Polis Memuru Hatice Önal'ın ağır yaralandığı bildirildi.

Vali Aksoy mesajında şu ifadelere yer verdi: "Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Ali Barut’a Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum"

