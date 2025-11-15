Vali Aksoy’tan Şehit Üsteğmen Emre Mercan’ın Ailesine Taziye Ziyareti

Vali Aksoy’tan şehit ailesine taziye ziyareti

Kaza ve törenin kronolojisi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri nakliye uçağı, geçtiğimiz gün Gürcistan’da düştü. Uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu. Naaşları dün Türkiye’ye getirilen şehitler, Ankara’da düzenlenen törenin ardından memleketlerine götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan için Reşadiye Camii’nde cuma namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Eskişehir Hava Şehitliği’nde defnedildi.

Vali Aksoy’un ziyareti ve taziye mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, cenazenin ardından Merсan ailesini ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Ziyarette şehidin babası Halil İbrahim Mercan ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Aksoy, tüm şehitler için dualarda bulundu ve aileye taziye dileklerini iletti.

Vali Aksoy’un ziyaretinde, ailenin yanında olunacağının ve gerekli desteğin sürdürüleceğinin vurgulandığı öğrenildi.

