Vali Aksoy’tan Şehit Üsteğmen Emre Mercan’ın Ailesine Taziye Ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gürcistan’da düşen C130 kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın ailesine taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:58
Vali Aksoy’tan Şehit Üsteğmen Emre Mercan’ın Ailesine Taziye Ziyareti

Vali Aksoy’tan şehit ailesine taziye ziyareti

Kaza ve törenin kronolojisi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri nakliye uçağı, geçtiğimiz gün Gürcistan’da düştü. Uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu. Naaşları dün Türkiye’ye getirilen şehitler, Ankara’da düzenlenen törenin ardından memleketlerine götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan için Reşadiye Camii’nde cuma namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Eskişehir Hava Şehitliği’nde defnedildi.

Vali Aksoy’un ziyareti ve taziye mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, cenazenin ardından Merсan ailesini ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Ziyarette şehidin babası Halil İbrahim Mercan ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Aksoy, tüm şehitler için dualarda bulundu ve aileye taziye dileklerini iletti.

Vali Aksoy’un ziyaretinde, ailenin yanında olunacağının ve gerekli desteğin sürdürüleceğinin vurgulandığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDAKİ 20 ŞEHİTTEN HAVA UÇAK...

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDAKİ 20 ŞEHİTTEN HAVA UÇAK BAKIM ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN'IN AİLESİNE ZİYARET EDEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDAKİ 20 ŞEHİTTEN HAVA UÇAK...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davut Gürkan Abdal Meydanı'nda Bursa Esnafıyla Buluştu
2
Adana Sarıçam'da Apartman Yangını: 7'nci Kat Dairesi Hasar Gördü
3
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehit Uslu’nun Annesine Verilen ‘Ev’ Sözünü Bakanlık Yerine Getirecek
6
Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek: Tarihi Bir Adım
7
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı