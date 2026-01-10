Vali Canbolat: Basın Toplumsal Farkındalığın Artmasına Öncülük Ediyor

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında basının toplumsal farkındalık, şeffaflık ve demokratik değerlere katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:23
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basının toplumdaki rolüne dikkat çekti.

Vali Canbolat mesajında şu ifadelere yer verdi: "Toplumun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesi gibi son derece önemli bir kamu görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren basın mensuplarımız, halkımızın güvenilir bilgiye erişiminde ve toplumsal bilincin güçlenmesinde hayati bir rol üstlenmektedir. Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve ifade özgürlüğünün teminatı olarak kamuoyunun sesi olma görevini başarıyla sürdürmektedir. Zaman mefhumu gözetmeksizin, kimi zaman zorlu ve riskli şartlar altında, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan gazetecilerimiz, kamu vicdanını esas alan, objektif, etik ve ilkeli yayıncılık anlayışlarıyla toplumsal değerlerimizin korunmasına ve güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Doğru habercilik ilkesi doğrultusunda gösterdikleri hassasiyet, toplumda güven duygusunun tesis edilmesine ve ortak değerler etrafında kenetlenmemize vesile olmaktadır. Bu yönüyle basın, yalnızca haber aktaran bir mecra olmanın ötesinde, toplumsal sorumluluğu önceleyen, düşünce özgürlüğünü savunan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sağlayan temel bir yapı taşıdır. Basın mensuplarımız, kamuoyunu bilgilendirirken aynı zamanda sorunlara dikkat çekmekte, çözüm yollarının geliştirilmesine katkı sunmakta ve toplumsal farkındalığın artmasına öncülük etmektedir. İnanıyorum ki, gücünü halktan alan, tarafsız ve bağımsız bir anlayışla görev yapan basın mensuplarımız, ilimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya, yapıcı, sorumlu ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla bundan sonra da önemli bir misyon üstlenmeye devam edeceklerdir. Basının bu yapıcı duruşu, toplumsal barışın ve demokratik değerlerin güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında, büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor, tüm gazetecilerimize çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum."

Vali Canbolat, mesajında basın emekçilerine teşekkür ederek, onların tarafsız ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla toplumun gelişimine katkı sağlayacaklarına inandığını belirtti.

