Vali Faik Oktay Sözer özel çocuklarla oyun oynadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Bilecik Sentetik Sahası'nda gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Bilecik Sentetik Sahası'nda engelli öğrencilerin ve gençlerin sporla buluşması amacıyla çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi. Programa Vali Faik Oktay Sözer de katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlik alanında özel çocuklar; futbol, voleybol ve farklı sportif aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Aileler ve katılımcılar da renkli görüntülere tanıklık etti.

Vali Sözer, sporun engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren önemli bir araç olduğunu belirterek, fırsat verildiğinde engelli çocukların da her alanda büyük başarılar gösterebileceğini ifade etti. Sözer, onların desteklenmesinin ve hayatın her alanında yer almalarının toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı.

VALİ SÖZER, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI