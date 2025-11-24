Vali Musa Işın: Kütahya’yı Turizm ve Tarihiyle Hak Ettiği Noktaya Taşıyacağız

Vali Musa Işın, Aizonai restorasyonundan hızlı tren ve otoban projelerine kadar Kütahya’nın tarihi kimliğini ve turizm potansiyelini yeniden kazanma hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:28
Vali Musa Işın: "Kütahya’yı hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız"

Vali Musa Işın, Kütahya’nın kimliğini yeniden kazanması için planlanan projelerin şehri dönüştüreceğini belirtti. Işın, "Kütahya saklı bir cennettir, kapağı açılmamış. İnşallah o kapağı hep birlikte açacağız" dedi.

Şehir merkezi projeleri: Samanpazarı ve Balıklı Sokak ilk etap

İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Vali Işın, şehir merkezi için hazırlanan projelerin tamamlandığını ve ilk etapta Samanpazarı ve Balıklı Sokak bölgelerinden başlanacağını açıkladı. Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceğini, gerekli ödeneklerin ayrıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından onay verildiğini söyledi.

Aizonai Antik Kenti’nde kapsamlı restorasyon

Vali Işın, Aizonai Antik Kenti’nde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtip, nisan ayında yapılacak ihale ile tapınak bölümünde kapsamlı bir restorasyonun başlayacağını duyurdu. Tapınaktaki taşların aslına uygun şekilde yeniden kullanılacağını, tapınak restorasyonunun ardından antik tiyatronun, daha sonra ise tarihi stadyumun proje kapsamına alınacağını söyledi. Işın, "Bu üç ayak tamamlandığında Kütahya, tarihi kimliğini yeniden kazanacak ve önemli bir turizm merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Hızlı tren ve otoban bağlantıları

Ulaştırma Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda Kütahya’nın hızlı tren projelerinde önemli bir noktada yer aldığını açıklayan Vali Işın, İstanbul-Antalya hattının Alayunt’ta bir istasyona sahip olacağını belirtti. Böylece Kütahyalıların hızlı trenle İstanbul, Ankara, Antalya, Konya, Bursa ve diğer büyük illere ulaşabileceğini vurguladı. Ayrıca Ankara-İzmir Hızlı Treninin Dumlupınar’dan geçeceğini, Kütahyalıların Eskişehir bağlantısıyla İzmir’e rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi. Işın, Antalya-İstanbul Otobanının da Kütahya’dan geçeceğini, projenin ihalesinin 2026 yılı sonunda yapılmasının planlandığını ve inşaatın 2027’de başlayacağını ifade etti.

Turizm Master Planı tamamlandı

Kütahya’nın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için hazırlanan Master Turizm Planının, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesi tarafından tamamlandığını aktaran Işın, planın beş yıllık takvimle uygulanacağını ve tüm kurumların sorumluluklarının belirlendiğini söyledi.

Tarihi kilisenin şehre kazandırılması

Vali Işın, Kızılay’a ait büyük kilisenin Kütahya’ya kazandırılması için takas yoluyla yapının devralınacağını, ardından İstanbul’daki Ortodoks Rum Kilisesi ile görüşerek restorasyon sürecinin başlatılacağını bildirdi. Işın, projeye yönelik yanlış algıları gidererek, "Kimsenin din değiştireceği yok. Bu bir tarihi eseri şehre yeniden kazandırma meselesidir" dedi.

Bütçe ve taahhütler

İl Genel Meclisi üyeleriyle uyumlu çalışmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Vali Işın, bugüne kadar gelen hiçbir makul talebin geri çevrilmediğini belirtti. İl Özel İdaresi bütçesi olarak tahsis edilen 2 milyar 200 milyon TL’nin "kuruşu kuruşuna" Kütahya için harcanacağını ifade etti. Işın, 2025 ve 2026 yılları için birlik, adalet ve kamu yararı vurgusu yaptı ve sözlerini şu temenniyle tamamladı: "Memleketimize en güzel hizmeti yapmayı Cenabıhak bize nasip etsin. Kütahya’yı yeşiliyle, tarihiyle, zenginlikleriyle yaşanabilir bir kent haline getirmek hepimizin hayalidir. Bu hayali inşallah birlikte gerçekleştireceğiz."

