Vali Mustafa Masatlı, Hizmete Giren Samandağ Hükümet Konağı'nı İnceledi

Yeni hizmet binası vatandaşlara kolaylık sağlayacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan ve birçok kamu kurumunu tek çatı altında toplayan Samandağ Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, modern mimarisi ve ferah kullanım alanlarıyla öne çıkan yeni hizmet binası, ilçenin kamu hizmet kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Bina, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Ziyaret sırasında Vali Masatlı, hükümet konağındaki birimleri tek tek gezerek çalışanlarla bir araya geldi ve kurumların faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yeni hükümet konağı ile ilçede vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha da güçlenmesi hedefleniyor.

