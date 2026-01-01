Vali Özkan Soma'da Madencilerle 2026'yı Yeraltında Karşıladı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan Soma'da görevli madencilerle bir araya geldi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yeni yıl dolayısıyla Soma ilçesinde görev yapan madencileri ziyaret ederek 2026'yı birlikte karşıladı.

Vali Özkan, maden ocağında yerin metrelerce altında çalışan işçilerle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı ve zorlu çalışma şartlarında gösterdikleri özveri için teşekkür etti.

Emeğin ve alın terinin simgesi olan madencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yeni yıla madencilerimizle birlikte girmek ve onları çalışma alanlarında ziyaret etmek istedik. Yerin yüzlerce metre altında, büyük bir fedakârlıkla çalışıyorsunuz. Dünyanın en zorlu meslekleri arasında yer alan bu görevi özveriyle yerine getirerek kara elması toprak üstüne çıkarıyor, ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlıyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve disiplin herkes için örnek teşkil ediyor. Madencilerimizin alın terinin ve fedakârlığının hakkı ödenmez."

Vali Özkan, yer altında yürütülen çalışmaların zorluklarına ve risklerine de dikkat çekerek, tüm madencilere kazasız, sağlıklı ve güvenli bir çalışma yılı temennisinde bulundu.

Madencilerin ülke ekonomisine sağladıkları katkının ve toplum içindeki öneminin altını çizen Vali, fedakârlık ve disiplinleri nedeniyle teşekkürlerini yineledi. Ziyaretiyle yeni yıl heyecanını madencilerle paylaşan işçiler de anlamlı ziyaret için memnuniyetlerini ifade etti.

