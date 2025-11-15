Vali Özkan, Trafik Kazasında Yaralanan Polis Hatice Ünal’ı Hastanede Ziyaret Etti

Alaşehir kazasında yaralanan polis memurunun tedavisi sürüyor

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Alaşehir’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Hatice Ünal’ı tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde ziyaret etti.

Ünal’ın tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyarette Vali Özkan, doktorlardan Ünal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve hastane ekibine yürütülen tedavi için teşekkür etti.

Vali Özkan ziyaret sırasında, hastanenin yoğun takip yürüttüğünü vurgulayarak, "Üniversite hastanemizde hekimlerimiz yaralı polis memurumuz için seferber. Şifa dileklerimiz ve dualarımız mesai arkadaşımız Hatice Ünal için." dedi.

Alaşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada araçta yolcu konumunda bulunan polis memuru Ali Barut şehit oldu; sürücü konumundaki polis memuru Hatice Ünal ağır yaralandı.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, ALAŞEHİR’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN POLİS MEMURU HATİCE ÜNAL’I, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİNDE ZİYARET ETTİ.