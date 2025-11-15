Vali Özkan, Trafik Kazasında Yaralanan Polis Hatice Ünal’ı Hastanede Ziyaret Etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Alaşehir’deki trafik kazasında yaralanan polis memuru Hatice Ünal’ı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:59
Alaşehir kazasında yaralanan polis memurunun tedavisi sürüyor

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Alaşehir’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Hatice Ünal’ı tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde ziyaret etti.

Ünal’ın tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyarette Vali Özkan, doktorlardan Ünal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve hastane ekibine yürütülen tedavi için teşekkür etti.

Vali Özkan ziyaret sırasında, hastanenin yoğun takip yürüttüğünü vurgulayarak, "Üniversite hastanemizde hekimlerimiz yaralı polis memurumuz için seferber. Şifa dileklerimiz ve dualarımız mesai arkadaşımız Hatice Ünal için." dedi.

Alaşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada araçta yolcu konumunda bulunan polis memuru Ali Barut şehit oldu; sürücü konumundaki polis memuru Hatice Ünal ağır yaralandı.

