Vali Usta İnceledi: Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Vali Usta, 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi'nde Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 3’üncü Kısım Küçük Sanayi Sitesi’nde tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Projenin Önemi ve Kapasitesi

Türkiye’de tek seferde ihalesi yapılan en büyük yerleşke olma özelliği taşıyan Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi; 150, 300 ve 500 metrekarelik tiplerden oluşan 501 iş yeri ve 200 bin metrekare kapalı alan ile şehrin yeni üretim üssü olarak hizmet veriyor.

İnceleme ve Altyapı Çalışmaları

Vali Usta, İl Özel İdaresi olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan destek ve belediye iş birliğiyle tamamlanan asfaltlama çalışmalarını, Sanayi Sitesi Başkanı Murat Kılıç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ile birlikte inceledi.

Sanayi sitesinde toplam 15 bin 500 metre yol ağı bulunuyor. Bu kapsamda, 5 bin 700 metre uzunluğunda ve 15-18 metre genişliğindeki ana yolun 4 bin metresi sıcak asfaltla kaplanarak modern ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuldu. Sitede şu anda 280 esnaf yeni işyerlerine taşınmış durumda.

Vali Usta'nın Değerlendirmesi

Vali Usta, yerleşkenin tamamen faaliyete geçmesiyle şehir merkezindeki yoğunluğun azalacağını ve esnafın daha modern, ferah çalışma ortamına kavuşacağını belirtti. Çalışmalarla oto tamir-bakım, metal, mobilya, PVC, cam-seramik gibi sektörlerin burada kümeleneceğini ve Bingöl’ün sağlıklı kentleşme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağını ifade etti.

Vali Usta açıklamasında, "Bingöl’ün faydasına olan her işte elini taşın altına koyan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Sanayi sitesindeki çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata’ya teşekkür ederim" dedi.

BİNGÖL VALİSİ DR. AHMET HAMDİ USTA, 3’ÜNCÜ KISIM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE TAMAMLANAN ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.