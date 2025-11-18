Vali Usta İnceledi: Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi; site 501 iş yeri ve 200 bin m² kapalı alana sahip.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:42
Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 3’üncü Kısım Küçük Sanayi Sitesi’nde tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Projenin Önemi ve Kapasitesi

Türkiye’de tek seferde ihalesi yapılan en büyük yerleşke olma özelliği taşıyan Bingöl 3. Kısım Küçük Sanayi Sitesi; 150, 300 ve 500 metrekarelik tiplerden oluşan 501 iş yeri ve 200 bin metrekare kapalı alan ile şehrin yeni üretim üssü olarak hizmet veriyor.

İnceleme ve Altyapı Çalışmaları

Vali Usta, İl Özel İdaresi olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan destek ve belediye iş birliğiyle tamamlanan asfaltlama çalışmalarını, Sanayi Sitesi Başkanı Murat Kılıç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ile birlikte inceledi.

Sanayi sitesinde toplam 15 bin 500 metre yol ağı bulunuyor. Bu kapsamda, 5 bin 700 metre uzunluğunda ve 15-18 metre genişliğindeki ana yolun 4 bin metresi sıcak asfaltla kaplanarak modern ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuldu. Sitede şu anda 280 esnaf yeni işyerlerine taşınmış durumda.

Vali Usta'nın Değerlendirmesi

Vali Usta, yerleşkenin tamamen faaliyete geçmesiyle şehir merkezindeki yoğunluğun azalacağını ve esnafın daha modern, ferah çalışma ortamına kavuşacağını belirtti. Çalışmalarla oto tamir-bakım, metal, mobilya, PVC, cam-seramik gibi sektörlerin burada kümeleneceğini ve Bingöl’ün sağlıklı kentleşme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağını ifade etti.

Vali Usta açıklamasında, "Bingöl’ün faydasına olan her işte elini taşın altına koyan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Sanayi sitesindeki çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata’ya teşekkür ederim" dedi.

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları