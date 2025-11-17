Van Bahçesaray'da Nadir Benekli Semender Görüntülendi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup doğasever, nadir görülen benekli semender (Salamandra infraimmaculata) ile karşılaştı.

Olay, Feqîyê Teyran Türbesi civarında gerçekleşti. Doğaseverler, türü bir süre titizlikle inceleyip zarar vermeden gözlemledikten sonra canlıyı doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Uzman açıklaması

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Semenderler, üzerlerindeki beneklere göre isimlendirilir. Bu benekler, türün zehirli olup olmadığını ya da cinsiyetini belirlemede de bir ölçüt olarak kullanılabilir. Bir bölgede semenderlerin yoğun şekilde bulunması, o bölgedeki ekolojik dengenin sağlıklı, düzenli ve temiz bir şekilde sürdüğünü gösterir"

Aslan, ayrıca Bahçesaray gibi doğal zenginliği yüksek bölgelerde endemik semender türleriyle karşılaşmanın mümkün olduğunu, bölgede yapılacak detaylı bilimsel çalışmalarla endemik türlere rastlanabileceğini kaydetti.

BAHÇESARAY İLÇESİNDE BİR GRUP DOĞASEVER, NADİR GÖRÜLEN BENEKLİ SEMENDER (SALAMANDRA İNFRAİMMACULATA) İLE KARŞILAŞTI.