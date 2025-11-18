Van Başkale'de 142,5 km'lik Türkiye-İran sınır duvarı tamamlanıyor

Van Başkale'de 142,5 kilometrelik Türkiye-İran sınır duvarı tamamlanıyor

Van’ın Başkale ilçesi sınır hattında yürütülen Türkiye-İran sınır duvarı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Proje, bölgenin stratejik güvenliğini güçlendirmek amacıyla zorlu coğrafyada hayata geçiriliyor.

Zorlu coğrafyada yürütülen çalışmalar

Çalışmalar, Türkiye’nin doğudaki en engebeli sahalarından biri olan ve 3 bin 55 rakımlı Meydan Karakolu çevresinde sürdürülüyor. Başkale ilçesinde görev yapan 6. Hudut Tugayı 4. Hudut Taburu sorumluluk bölgesindeki Hudut Kartalları, kışın kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklıklarının eksi 40 dereceye kadar düştüğü koşullarda fedakarca görev yapmaya devam ediyor.

Duvarın teknik özellikleri

Toplam uzunluğu 302 kilometre olan Türkiye-İran sınırının Başkale bölümündeki 142,5 kilometrelik kısımda çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu kesimde arazinin zorlu yapısına uygun iki farklı sistem kullanılıyor. Birinci sistemde 4 metre yüksekliğinde beton duvarın üzerinde 1,5 metre demir profil ve 90 santimetre jiletli tel bulunan modüler beton duvar yer alıyor. Zorlu alanlarda ise 1 metre beton zemin üzerinde 5 metre çelik profil ve yine 90 santimetre jiletli tel içeren modüler çelik duvar uygulanıyor.

Yüksek teknolojiyle desteklenen güvenlik hattı

Sınır hattında fiziksel yapının yanı sıra ileri teknoloji sistemleri de devreye alınarak güvenlik artırılıyor. Elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri ve hendek sistemleri entegre edilerek yasa dışı geçişlerin önlenmesi amaçlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde sınırda 24 saat kesintisiz izleme ve anlık müdahale imkânı sağlanıyor.

Hudut Kartalları 7/24 devriye görevinde

Zırhlı araçlar ve hudut birlikleri, duvar hattında gece gündüz devriye görevlerini sürdürüyor. Her türlü hava şartında görev başında olan Hudut Kartalları, yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terör sızmalarını engellemek için bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor.

Projenin stratejik önemi

2021 yılında başlatılan sınır duvarı projesi, ülke güvenliği açısından hayati bir rol oynuyor. Başkale hattında tamamlanmak üzere olan 142,5 kilometrelik bölüm, Van için olduğu kadar Türkiye’nin doğu sınırının bütünlüğü ve güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Sert iklim, yüksek rakım ve zor arazi şartlarına rağmen yükselen bu duvar, güvenliğe yönelik kararlılığın somut bir göstergesi olarak kayda geçiyor.

