Van Başkale'de Bin 314 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda bin 314 paket kaçak sigara ele geçirildi; iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:35
Operasyon Detayları

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bin 314 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Başkale ilçesi Kocaköy Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen aramada ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheliler Y.B. (41) ve C.B. (73) hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapıldı.

