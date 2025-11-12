Van'da 12 km Sahil Yolu Çökme Tehlikesi: Ağır Tonaj Endişesi

Van'da 12 kilometrelik sahil yolu çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Van’da şehir içi trafiğin rahatlatılması ve halkın Van Gölü ile buluşması amacıyla yapılan 12 kilometrelik Vangölü Sahil Yolu, ağır tonajlı araçların yoğun geçişi nedeniyle risk altında. Tuşba ilçesinden Edremit’e kadar uzanan bu proje, kente yeni bir nefes alanı kazandırırken açıldığı günden bu yana oluşan zarar endişeleri artırdı.

Proje ve karşılaşılan risk

Dönemin Van Valisi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez döneminde başlatılan sahil yolu, görevi devralan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı tarafından sıcak asfalt, yeşil alan düzenlemeleri, parklar ve spor alanlarıyla tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Proje, hem çevre düzenlemesi hem de şehir içi ulaşımı açısından kente önemli katkı sağladı. Ancak yolun açıldığı günden itibaren ağır tonajlı araçların kullanımı, projeyi tehdit ediyor.

Uzman uyarısı: "Zemin dolgu, ağır araçlara dayanıklı değil"

Uzmanlar, sahil bandı yolunun sulak alan üzerine dolgu yapılarak inşa edildiğini belirterek, yolun yalnızca hafif tonajlı araçların geçişine uygun olduğunu vurguluyor. Buna rağmen özellikle yük kamyonları ve ağır vasıtaların yoğun kullanımı zeminde çökmeler ve çatlaklar oluşmasına yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Vatandaşların tepkisi şu şekilde: "Zemin dolgu, ağır araçlara dayanıklı değil".

Denetim eksikliği ve yerel tepkiler

Sahil yolunu kullanan mahalle sakinleri, konuyu defalarca Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile paylaştıklarını, ancak denetim yetersizliği nedeniyle sorunun sürdüğünü aktarıyor. Vatandaşlar, Tuşba girişinden Edremit yönüne kadar olan güzergahta zabıta ekiplerinin saat 22.00’ye kadar görevli olmasına rağmen ağır tonajlı araçların hem gündüz hem gece bu yolu kullandığını gözlemlediklerini belirtiyor. Tepkilerde öne çıkan sözler: "Bu yol halkın nefes aldığı bir güzergâh. Ağır araçların geçişi hem yolu bozuyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor" ve "Talimatlar verilmesine rağmen uygulamada zaaf var. Bu bir ihmaldir."

Mahalle talepleri: Kamera ve cezai yaptırım

Mahalle sakinleri, kalıcı çözüm için sahil yolunun giriş ve çıkış noktalarına kamera sistemi kurulmasını ve güzergâhı kullanan ağır araçlara ağır cezai işlem uygulanmasını talep ediyor. Vatandaşlar aksi halde birkaç yıl içinde yolun atıl duruma düşeceğini ve Van’ın önemli bir yatırımının heba olacağını vurguluyor.

Milli servet uyarısı

Yerel halk, sahil yolunun Van’a sosyal, ekonomik ve turistik açıdan büyük katkı sunduğunu belirterek, projenin korunmasının önemine dikkat çekiyor. Vatandaşlar, "Bu proje milli bir servettir. Herkesin sahip çıkması gerekir. Zabıta ekipleri görevini tam yapmıyor, denetimler yetersiz kalıyor. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz" çağrısında bulundu.

