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Van'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:27
Van'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Muradiye Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü. Bu doğrultuda, devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda, yurda yasa dışı giriş yapan 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan göçmenler, gözaltına alınan şüpheli M.H. ile birlikte işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan M.H., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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