Van’da Aile Danışmanlığı Boşanma Aşamasındaki Evliliklerin %80'ini Kurtarıyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde, İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Aile Danışmanlığı Merkezi, aile yapısını koruma ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve sosyal uyum gibi konularda uzman personel tarafından ücretsiz danışmanlık sağlanıyor. Aylık yaklaşık 100 ailenin başvurduğu merkezde yürütülen terapiler sayesinde, boşanma aşamasına gelen ailelerin yaklaşık %80’inin evliliklerini sürdürme kararı aldığı bildirildi. Verilen desteklerle ailelerin sorunlarla daha sağlıklı başa çıkmalarının hedeflendiği vurgulanıyor.

Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan’ın Değerlendirmesi

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan, aile içi sorun yaşayan çiftlerin merkeze genellikle birbirlerini anlayamama nedeniyle başvurduğunu söyledi. Dr. Tezcan, “Ailede üç aşama var: Romantizm dönemi, kişilik çatışması dönemi ve bağlılık dönemi. Bize gelen çiftler genellikle kişilik çatışması sürecinde oluyor. Bu dönemde, farklı ortamlarda büyümüş olmanın yanı sıra kadın-erkek farklılıkları ve kültür çatışması da devreye giriyor. Çiftler birbirlerini anlamakta zorlanıyor ve bu nedenle bize geliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Kadına eşini tercüme ediyoruz, erkeğe de eşini tercüme ediyoruz” dedi.

Tezcan, toplumda tam birey olamamış eşlerle sık karşılaştıklarını belirterek, “Evlenmiş, büyümüş ama bireyselleşmesini tamamlayamamış erkekler geliyor. Anne-babasına aşırı bağlı, eşine yeterince ilgi gösteremeyen, hatta eşine ilgi gösterebilmek için bile yerine göre anne-babasına danışan beylerle karşılaşıyoruz. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Evlilik ciddi bir karar, çok kutsal bir kurum. Bunu yürütebilecek şahsiyetin ve karakterin oluşmuş olması gerekiyor. Ancak kişiliği tam gelişmemiş, bağlı bireyler aile içinde huzursuzluğa neden oluyor. Özellikle Van’da bu durumla sık karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dr. Tezcan, boşanma kararıyla başvuran çiftlerde yaklaşık %80 oranında başarı sağladıklarını belirterek, “Elbette yüzde 20’lik bir kesimde başarılı olamadığımız vakalar da var. Ancak genel olarak baktığımızda yüzde 80-90 oranında mutlaka dokunabildiğimiz, fayda sağlayabildiğimiz vakalar oluyor” dedi.

Tavsiyeler ve Gizlilik Vurgusu

Çiftlere tavsiyelerde bulunan Tezcan, merkeze erken başvurmanın önemine dikkat çekti: “Öncelikle çiftlerin ayrılma noktasına gelmeden, çok ciddi yaralar almadan, herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında başvurabilecekleri bir merci olduğunu bilmelerini istiyorum. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi’nde çalışıyorum. Buraya gelsinler, sorularını sorsunlar. Nasıl ki gözümüz rahatsızlandığında göz doktoruna gidiyorsak, telefonumuz bozulduğunda telefoncuya gidiyorsak, ailemizle ilgili bir sorun yaşadığımızda da çok rahatlıkla danışabilecekleri bir yer olduğunu bilsinler.”

Tezcan, aileyi “en kutsal ve en önemli mutluluk kaynağımız” olarak nitelendirdi ve merkezin gizlilik ilkesine bağlı olduğunu belirterek, “Burada konuşulan her şey gizli kalır, mahremiyet sınırlarına titizlikle riayet edilir.” dedi.

VAN'IN İPEKYOLU İLÇESİNDE ÜCRETSİZ HİZMET VEREN AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA, BOŞANMA AŞAMASINA GELEN AİLELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İNİN EVLİLİKLERİNİ SÜRDÜRME KARARI ALDIĞI BİLDİRİLDİ.