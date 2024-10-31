Van'da Ailelerin Mücadele Devam Ediyor

Van'da Ailelerin Eylem Kararlılığı

Van'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde devam eden eylemlerini sürdürmeye kararlılar. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüksek Sesle Müzik Açılmasına Tepki

Aileler, DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına karşı yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Eyleme katılan bazı aileler, evlatlarının teslim olmaları için çağrıda bulundu. Nazlı Sancar, katıldığı eylemde, "DEM Parti'lilerin çaldıkları müzikle aileleri yıldırmaya çalıştığını" ifade etti.

Ailelerin Umutları ve Mücadeleleri

Sancar, kızına teslim olmasını istediği bu süreçte, "Evlatlarımıza kavuşuncaya kadar eylemimizi sürdürmeye kararlıyız. Yıllardır kızıma kavuşmak için mücadele ediyorum. Kızımın elinden kalemini alıp silah verdiler. Kızım, anneni hiç duymuyor musun? Ciğerim yanıyor. Allah rızası için gel," şeklinde duygusal bir çağrıda bulundu.

Diğer bir katılımcı Saliha Yetiş, oğluyla ilgili umutlarının devam ettiğini belirterek, "Oğlumdan 10 yıldır haber alamıyorum. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar bu durumu sürdüreceğiz," diyerek kararlılıklarını ifade etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.