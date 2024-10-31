DOLAR
34,24 0,12%
EURO
37,37 -0,32%
ALTIN
3.054,28 0,53%
BITCOIN
2.468.267,52 0,83%

Van'da Ailelerin Mücadele Devam Ediyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, tepkilerini sürdürmek için eylemlerini tekrar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:17
Van'da Ailelerin Mücadele Devam Ediyor

Van'da Ailelerin Eylem Kararlılığı

Van'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde devam eden eylemlerini sürdürmeye kararlılar. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüksek Sesle Müzik Açılmasına Tepki

Aileler, DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına karşı yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Eyleme katılan bazı aileler, evlatlarının teslim olmaları için çağrıda bulundu. Nazlı Sancar, katıldığı eylemde, "DEM Parti'lilerin çaldıkları müzikle aileleri yıldırmaya çalıştığını" ifade etti.

Ailelerin Umutları ve Mücadeleleri

Sancar, kızına teslim olmasını istediği bu süreçte, "Evlatlarımıza kavuşuncaya kadar eylemimizi sürdürmeye kararlıyız. Yıllardır kızıma kavuşmak için mücadele ediyorum. Kızımın elinden kalemini alıp silah verdiler. Kızım, anneni hiç duymuyor musun? Ciğerim yanıyor. Allah rızası için gel," şeklinde duygusal bir çağrıda bulundu.

Diğer bir katılımcı Saliha Yetiş, oğluyla ilgili umutlarının devam ettiğini belirterek, "Oğlumdan 10 yıldır haber alamıyorum. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar bu durumu sürdüreceğiz," diyerek kararlılıklarını ifade etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültürel Mirasın Yeniden Hayat Bulduğu Yer: Sedef Atölyesi
2
Sultangazi'deki Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
3
Ticaret Bakanı Bolat, Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Dünya Çapında Kıtlık ve Açlık Riski: BM'den Acil Uyarı
5
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
6
Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı