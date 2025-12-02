Van'da Dolu Yağışı Tuşba'yı Beyaza Büründü

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; Meteoroloji uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:11
Kısa Süreli Dolunun Etkileri ve Meteoroloji Uyarısı

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Cadde, sokaklar ve parklar dolunun ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

