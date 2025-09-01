DOLAR
Van'da Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali Başladı

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Doğu Anadolu bölge finaline 14 ilden 420 öğrenci katıldı; ilk günün kazananları Erzincan ve Elazığ oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:35
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali, Van'da başladı.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda gerçekleştirilen organizasyona 14 ilden 420 lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Etkinlik, şiirden tiyatroya, ses yarışmalarından bilgi yarışmalarına kadar çeşitli alanları kapsıyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, bugün Van'da kültürün zenginliğini, sanatın gücünü, gençlerin yeteneğini görmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi.

"Bu organizasyon yalnızca bir yarışma değil aynı zamanda kültürel değerlerimizi yaşatma, paylaşma ve gençler arasında sanatsal bağlar kurma amacı taşımaktadır. Her bir gencimizin sahneye çıkarken gösterdiği cesaret, emek ve yaratıcılık bizim için birincilikten çok daha değerlidir. Katılım gösteren tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, onları buraya gönderen ailelerine ve aynı zamanda yarışma için hazırlayan müdürlerimize, liderlerimize, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen bilgi yarışmasında üniversite kategorisinde Erzincan, lise kategorisinde ise Elazığdan gelen öğrenciler birinci oldu.

Toplam 4 gün sürecek yarışmaların sonunda dereceye giren gençler Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak.

