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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bulunması için yoğun arama çalışmaları sürmektedir.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:34
Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Rojin Kabaiş'in Kaybolması Üzerine Arama Faaliyetleri Başlatıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, arkadaşlarına cuma akşamı sahilde çakıl taşı toplamak için gideceğini bildirmişti. Arkadaşlarının sabah saatlerinde kabaişten haber alamaması üzerine yaptıkları incelemeler sonucu, genç kızın cep telefonu ve kulaklığını sahilde buldular.

Arama Çalışmaları Yoğunlaştırıldı

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Van Gölü'nde arama çalışmalarını sürdüren uzman ekipler, su altı görüntüleme cihazları ve botlarla kıyı bölgelerini ve gölün derinliklerini tarıyor.

Baba Kabaiş'ten Açıklamalar

Kaybolan Rojin'in baba Nizamettin Kabaiş, şu an umudunu kaybetmediğini ifade ederek, "Kızım kaybolmadan önce annesiyle görüştü ve markete gideceğini söyledi. Annesi, geç kalmaması için uyardı. Ancak daha sonra sahilde kayboldu. Bu durum hemen bildirilmeliydi," dedi.

Kabayiç'in sahilde bulunduğu noktada telefon, kulaklık ve bazı kişisel eşyaları görüldü ancak güvenlik kameralarının sahil kısmını çekmemesi aramaları zorlaştırıyor. Yetkililer, Rojin'in bulunması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Arama çalışmaları hızla devam ediyor ve yetkililer, Rojin Kabaiş'in sağ salim bulunması için umutlu.

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i...

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21), arama çalışmaları devam ediyor.

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i...

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21), arama çalışmaları devam ediyor.

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i...

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21), arama çalışmaları devam ediyor.

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i...

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21), arama çalışmaları devam ediyor.

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