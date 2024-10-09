Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Faaliyetleri

Van'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'den bu yana kayıp. Kabaiş'in arkadaşlarına, çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söylemesi üzerine kaybolduğu bildirildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitim gören Kabaiş için arama çalışmaları sürmekte.

Arama Çalışmalarının Detayları

Arama faaliyetlerine Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği, Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri katılıyor. Ekipler, su altı görüntüleme cihazları kullanarak detaylı bir inceleme yürütüyor.

Çalışmaların Sürdüğü Alanlar

Aramalar, sahile yakın Bardakçı Mahallesi ve İskele sahil bandındaki metruk yapılar ve sazlık alanlarda gerçekleştiriliyor. Güvenlik ekipleri, kıyı bölgesindeki güvenlik kameralarını incelemenin yanı sıra arama kurtarma köpekleri ve termal kameralar da kullanarak kapsamlı bir araştırma yapıyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede endişe içinde beklemeye devam ediyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince yürütülüyor.