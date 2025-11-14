Van’da 'Prenses Doğum' Başladı: Epidural Doğum Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlayan epidural (prenses) doğum uygulamasıyla anne adayları ağrısız ve konforlu normal doğum yapıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:41
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan epidural (prenses) doğum uygulamasıyla anne adayları, belden anestezi yöntemiyle ağrı hissetmeden ve konforlu bir şekilde normal doğum yapabiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde hayata geçirilen uygulama ile doğum sancısı ve korkusu büyük oranda azalıyor. Anne adayları bilinci açık kalarak, bebeğiyle ten temasını normal doğumdaki gibi yaşıyor.

Op. Dr. Mert Cenker Güney: Güvenli ve konforlu

Op. Dr. Mert Cenker Güney, epidural doğumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından güvenli olduğunu vurguladı. Güney, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak normal doğumda yeni bir sürece başladık. İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Muhammed Tosun ve Başhekimimiz Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’nın destekleriyle başlattığımız projeyle, epidural doğum olarak bilinen ve halk arasında ‘prenses doğum’ şeklinde adlandırılan yöntemi hastalarımıza sunmaya başladık." dedi.

Güney, uygulamanın doğumun aktif fazında, 4 ila 6 santimetre açıklık döneminde anestezi ekibinin desteğiyle belden yapılan uygulama sayesinde anne adaylarının ağrı hissetmeden süreci sürdürebileceklerini belirtti. "Böylece anne adayları, aktif eylem sırasında yaşanan şiddetli ağrı ve sancılardan etkilenmeden, konforlu ve ağrısız bir şekilde prenses gibi bir doğum gerçekleştirebilecek" ifadesini kullandı.

Güney ayrıca, "Hasta uyumuyor, doğumun farkında oluyor ve bebeğiyle ten tene temas sürecini normal doğumla aynı şekilde yaşayabiliyor. Yani süreç tamamen normal doğum süreciyle aynı, yalnızca ağrı ve sancı minimuma indirilerek daha konforlu bir deneyim sağlanıyor" diye konuştu.

