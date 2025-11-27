Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı

Prof. Dr. Halil Başel, Lokman Hekim Van Hastanesi'nde zor ve riskli şah damar (glomus) tümörü ameliyatlarını başarıyla gerçekleştiriyor; hastalar kısa sürede iyileşiyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:02
Van'da şah damarına yönelik riskli ameliyatlarda artan başarı

Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, boyun bölgesindeki hayati yapıların bulunduğu ve yüksek risk taşıyan şah damarı (glomus) tümörü ameliyatlarında edindiği tecrübe ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastaları başarıyla tedavi ediyor.

Deneyim, riskleri azaltıyor

Boyun bölgesinin karmaşık anatomisi nedeniyle şah damarı tümörü ameliyatları, tecrübe gerektirdiği için Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulanıyor. Prof. Dr. Halil Başel, Van'da yıllar içinde kazandığı vaka deneyimi sayesinde hem bölgeden hem de diğer illerden gelen hastaların başvurduğu bir isim haline geldi.

Başel, meslek hayatının ilk yıllarında bu tümöre nadir rastladığını, Van'a geldikten sonra bölgede daha yaygın olduğunu gördüğünü belirtti. Son olarak Bursa'dan gelen 28 yaşındaki Ömer Faruk Yıldırım ile Manisa'dan gelen 45 yaşındaki Gülnur Atalay'ın da kendisine başvurduğunu ve ameliyatlarının başarılı geçtiğini aktardı.

Ameliyatın zorluğu ve ameliyat süreleri

İlk glomus ameliyatında yaşadığı yoğun stresi şu sözlerle dile getiren Başel: 'İlk kez Van'a geldiğimde bu hastalığın bu kadar yaygın olduğunu fark ettim. O dönemde yaptığımız ilk glomus tümörü ameliyatında inanın stresten iki gün uyuyamadım.' Ancak deneyim arttıkça, en büyük ve en komplike tümörleri dahi rahatlıkla çıkarabildiklerini vurguladı. Başel, ameliyatların genellikle yarım saat ile en fazla bir saat arasında sürdüğünü belirtiyor.

Başel, boyun bölgesinin kalbe giden sinir, 12 kranial sinir, yemek borusu, soluk borusu, beyin damarları ve toplardamarlar gibi hayati yapıları barındırdığını, bu nedenle en küçük bir hatanın bile hayati risk oluşturabileceğini kaydetti. Türkiye genelinde bu ameliyatları yapan hekim sayısının az olduğuna dikkat çekti ve sınırlı vaka tecrübesinin risk oluşturduğunu söyledi.

Hastalar hızlı iyileşiyor

Hastalar ameliyat sonrası süreçten memnun. Bursa'dan gelen 28 yaşındaki Ömer Faruk Yıldırım, hastalığının Bursa'da 3 aylık bir süreç sonunda teşhis edildiğini, ameliyatın riskli olduğu söylendiği için Prof. Dr. Halil Başel'i internetten bulduğunu ve ameliyatın çok başarılı geçtiğini aktardı. Yıldırım, şu an gayet iyi olduğunu, dışarı çıkabildiğini ve iyileşme sürecinin hızlı ve kolay olduğunu ifade etti.

Manisa'dan gelen hastanın eşi Meriç Atalay ise eşinin internet araştırması sonucunda Prof. Dr. Halil Başel'e ulaştığını, doktorun yaptığı ameliyat sayısının kendilerine güven verdiğini belirtti.

Lokman Hekim Van Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu operasyonlar, uzmanlık ve yoğun vaka deneyimi sayesinde bölgedeki önemli bir tedavi alternatifi oluşturmaya devam ediyor.

