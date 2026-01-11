Van'da Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu Tamamlandı

Van'da 'Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu' düzenlendi

Türk Neonatoloji Derneği işbirliği ve Van İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu' başarıyla gerçekleştirildi.

Kursa, Dernek Başkanı Prof. Dr. Esin Koç başkanlık etti. Van genelindeki tüm sağlık tesislerinden çocuk sağlığı ve hastalıkları ile yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hekimler eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim İçeriği ve Formatı

Türk Neonatoloji Derneği bünyesinde görev yapan ve alanda yetkin akademisyenlerin eğitimci olarak yer aldığı programda güncel ve uygulamaya dönük başlıklar işlendi. Kurs kapsamında solunum fizyolojisi ve temel solunum destek ilkeleri, non-invaziv solunum desteği, konvansiyonel ve hacim garantili/hedefli mekanik ventilasyon modları ile yüksek frekanslı osilatuvar ventilasyon (HFO) uygulamaları detaylı şekilde aktarıldı.

Ayrıca solunum grafikleri ile monitörizasyon parametrelerinin yorumlanması, kan gazlarının değerlendirilmesi, mekanik ventilatörde hastanın izlenmesi, ventilatör tedavisinin sonlandırılması ve zor vakalar vaka örnekleri eşliğinde tartışıldı. Eğitimler, hekimlerin klinik karar verme becerilerini artırmayı amaçlayan interaktif bir formatta gerçekleştirildi.

Katılım ve Değerlendirme

Kursa, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ile Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam da katılarak süreci yakından takip etti. Yetkililer, bu tür bilimsel eğitimlerin yenidoğan sağlığına doğrudan katkı sunduğunu vurguladı ve sağlık çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyen organizasyonların önemine dikkat çekti.

