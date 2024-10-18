DOLAR
34,25 -0,46%
EURO
37,19 -0,32%
ALTIN
2.988,89 -1,21%
BITCOIN
2.322.091,74 -1,26%

Van Emniyet Müdürlüğüne 110 Yeni Araç Tahsis Edildi

Van Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 110 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:54
Van Emniyet Müdürlüğüne 110 Yeni Araç Tahsis Edildi

Van Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araçlar Tahsis Edildi

Van Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen törenle 110 yeni aracı hizmete aldı. Tören, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı'nın Açıklamaları

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, emniyet ve asayişin sağlanmasının en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yeni araçların, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. İlimiz, bir huzur şehri; insanlarımız gece yarısına kadar güvenle sokaklarda gezebiliyor." dedi. Huzur ve Güvenlik

Balcı, polis ve jandarma teşkilatının terörle mücadelenin yanı sıra asayişin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadeledeki katkılarının önemine dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun Vurguları

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise yeni araçların hayırlı olmasını dileyerek, "Güçlü devletin birinci şartı güvenliktir. İlimizin güvenliği için hukuk ve demokrasi çerçevesinde taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Programın Katılımcıları

Konuşmaların ardından, 110 yeni aracın anahtarları polis ekiplerine teslim edildi. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, hayırsever iş insanları ve birçok kurum amiri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas'tan Şok Açıklama: Yahya Sinvar Öldürüldü
2
Yenidoğan Çetesi Davasında İki Hastanenin Faaliyetleri Askıya Alındı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Açıklaması
4
Milli Beraberlik Partisi'nden Uyuşturucu Operasyonuna İtiraz
5
AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan HDP Kapatma Davasına İlişkin Açıklamalar
6
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor