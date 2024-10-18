Van Emniyet Müdürlüğüne 110 Yeni Araç Tahsis Edildi

Van Emniyet Müdürlüğüne Yeni Araçlar Tahsis Edildi

Van Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen törenle 110 yeni aracı hizmete aldı. Tören, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı'nın Açıklamaları

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, emniyet ve asayişin sağlanmasının en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yeni araçların, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. İlimiz, bir huzur şehri; insanlarımız gece yarısına kadar güvenle sokaklarda gezebiliyor." dedi. Huzur ve Güvenlik

Balcı, polis ve jandarma teşkilatının terörle mücadelenin yanı sıra asayişin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadeledeki katkılarının önemine dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun Vurguları

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise yeni araçların hayırlı olmasını dileyerek, "Güçlü devletin birinci şartı güvenliktir. İlimizin güvenliği için hukuk ve demokrasi çerçevesinde taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Programın Katılımcıları

Konuşmaların ardından, 110 yeni aracın anahtarları polis ekiplerine teslim edildi. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, hayırsever iş insanları ve birçok kurum amiri katıldı.