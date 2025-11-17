Van Gevaş'ta nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü Mahallesi civarında, nesli tehlike altında olan vaşak, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

İnköyü Mahallesi'nde muhtar Agit Avcı ile beraberindekiler yolda ilerlerken bir vaşak gördü. Avcı ve birlikte olanlar, gördükleri vaşağı cep telefonlarıyla kayda aldı ve durumu yetkililere bildirdi.

Muhtar Agit Avcı, gözlemlerini ve alınan önlemleri şöyle aktardı: "Köyün girişinde bir tane vaşak bulduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Şu an yoldadırlar. Şu an vaşağın yanındayız. Hasta olabilir, olmayabilir. Ekipler yola çıkmış geliyor. Bekliyoruz"

Ekip müdahalesi

Durumun bildirilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye kısa sürede hareket ederek vaşağı bulmak ve gerekli değerlendirmeyi yapmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor; yetkililer, bölgedeki vatandaşları hayvanı rahatsız etmemeleri konusunda uyardı.

