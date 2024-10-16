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Van Gölü Kıyısında Bulunan Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Üzerine Gelişmeler

21 yaşındaki öğrencinin cansız bedeninden alınan numuneler, kesin ölüm nedenini belirlemek için İstanbul'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:57
Van Gölü Kıyısında Bulunan Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Üzerine Gelişmeler

Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Bulundu

Van Gölü kıyısında, 27 Eylül'de kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu. Genç üniversite öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Okul Öncesi Öğretmenliği programında öğrenim görüyordu.

Ön Otopsi Sonuçları

Tuşba ilçesinin Mollakasım Mahallesi sınırlarında bulunan göl kıyısında tespit edilen ceset üzerinde yapılan ilk otopsi işlemlerinde, darp veya cebir izine rastlanmadığı belirlendi. Ayrıca, kesici ya da ateşli silah yaralanmasına dair herhangi bir bulgunun saptanmadığı kaydedildi.

Cesetteki Değişiklikler

Rojin Kabaiş'in cesedinde, uzun süre suda kalmasına bağlı deformasyonlar tespit edildi. Boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişimleri gözlemlendi. Bu değişikliklerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalara engel oluşturup oluşturmayacağı ise merak konusu.

Numuneler İstanbul'a Gönderildi

Van Adli Tıp Kurumu'ndan alınan numunelerin, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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