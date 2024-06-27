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Van Gölü'nde kaybolan 4 kişinin izleri aranıyor!

Kurban Bayramı için Bursa'dan Erciş'e gelen dört kişi, Van Gölü'ne açıldıkları lastik botla şiddetli rüzgarlarla karşılaşarak kayboldu. Jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer acil durum ekipleri, gece görüşlü dronlarla kapsamlı bir arama operasyonu başlattı.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:50
Van Gölü'nde kaybolan 4 kişinin izleri aranıyor!

Kurban Bayramı için Bursa'dan Van'ın Erciş ilçesine ziyarete gelen Güleser (70), oğlu Selim (45), gelini Süheyla Koç (35) ve akrabaları İshak Sancak, Çelebibağ Sahili'nde lastik bir botla Van Gölü'ne açıldıktan sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle kayboldu.

van gölü lastik botla kayıp

Kayıp olan yakınlarından bir süre haber alamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri acil bir şekilde bölgeye sevk edildi. Karadan ekipler el fenerleriyle, Sahil Güvenlik ise gece görüşlü dronlar ve termal kameralarla göl üzerinde arama çalışmalarına başladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmaları devam ediyor.

YAKINLARININ UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kaybolan 4 kişinin, lastik botta çekip yakınlarına gönderdikleri son fotoğraf ise arama çalışmalarını daha da hassas bir hale getiriyor. Güleser, Selim, Süheyla Koç ve İshak Sancak'ın aileleri, umutlarını kaybetmeden ekiplerin çalışmalarını bekliyor.

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