Van İpekyolu'nda 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi

Operasyon ve soruşturma detayları

Van’ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler Van Valiliği tarafından duyuruldu.

Valilik açıklamasında, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Şüpheliler hakkında da bilgi verildi: İ.K. (48) ve A.S. (40) hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem başlatıldı.

Valilik açıklamasında ayrıca, yürütülen çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

