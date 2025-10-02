Van, Muş ve Bitlis'te 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kitlesel Tepki

Van, Muş ve Bitlis'te 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

Van, Muş ve Bitlis'te sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etmek için bir araya geldi. Üç kentte düzenlenen eylemlerde katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı ve Gazze'ye destek mesajları verdi.

Van

Van'da Beşyol Meydanı'nda toplanan Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'i protesto ederek tekbir getirdi ve sloganlar attı. Grup adına konuşan Van Filistin'e Destek Platformu Üyesi Alaattin Demirel, 'Bugün insanlığın gözü önünde bir utancın daha yaşandığını' söyledi.

Demirel, İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını belirterek şunları kaydetti: 'Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor.'

Muş

Kent Meydanı'nda toplanan Mescid-i Aksa Platformu üyeleri, Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı kınadı ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Platform adına konuşan Hüseyin Yaşar, 'İnsanlığın gözü önünde bir utancın daha yaşandığını' belirtti.

Yaşar, Gazze'de süren abluka ve iki yılı aşan soykırımın şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ettiğini vurgulayarak, 'İslam ülkelerinin liderleri, Gazze'yi, Sumud'u yalnız bıraktınız. Bugün bu meydanlarda yükselen ses, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a selam, aynı zamanda başkentlerinize açık bir uyarıdır. Bu meydanlardan yükselecek ses, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a ve tüm mazlum coğrafyalara umut olacaktır. Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz ve zalimin karşısında dimdik duruyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bitlis

Bitlis'te vatandaşlar Bitlis-Tatvan kara yolu Üçyol mevkisinde bir araya gelerek oluşturdukları konvoyla kent merkezinde tur attı ve Bitlis Mevlana Parkı'nda toplandı. Filistin bayrakları taşıyan grup tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup adına konuşan Bitlis Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Karakaya, Gazze'nin şeref, izzet ve onur olduğunu belirterek, Gazze'ye sahip çıkanların bu şereften ve onurdan pay alacağını söyledi. Program, yapılan dualarla sona erdi; etkinliğe sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis'te, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.