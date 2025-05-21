Van ve Bitlis'te Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Van ve Bitlis'te Başladı

Van ve Bitlis illerinde bu yıl düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası', yerel lezzetlerin tanıtılması ve gastronomi kültürünün yaşatılması amacıyla çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Van Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, kentin özgün yemeklerini ve yöresel kahvaltı ürünlerini tanıtmayı amaçladı.

Geleneksel Yemeklerin Korunması ve Modern Yorumlar

Panelde, geleneksel yemeklerin korunmasına yönelik bilgiler paylaşılırken, yeni şeflerin yetiştirilmesi konusunda da görüşler sunuldu. Yerel malzemelerin çağdaş tekniklerle yeniden yorumlanması ve akademik çalışmalar sayesinde bu kültürün sürdürülebilirliği üzerinde duruldu.

Etkinlikler boyunca katılımcılara ayran aşı ikram edildi. Bir hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde uygulamalı atölyeler, yerel ürün sunumları ve geleneksel çay kültürü tanıtımları ile mutfak kültüründe farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bitlis'te Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Bitlis'te de Valilik, belediye ve Eren Üniversitesi iş birliği ile Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Valilik bahçesinde yapılan etkinlikte, katılımcılara büryan kebabı, ciğer taplaması ve içli köfte gibi yöresel yemekler sunuldu.

Bitlis’in Gastronomik Zenginlikleri

Etkinlikte konuşan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis’in tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra gastronomi alanında da önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Karakaya, Bitlis’in mutfak kültürünün, doğal süreçlere uygun bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirterek, yemeklerin sunumunu öncelikli hedef olarak nitelendirdi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, 7 bin yıllık geçmişi olan Bitlis’in, 250’den fazla yöresel yemeği ile zengin bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu ifade etti. Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, Bitlis balının coğrafi işaret alması ve diğer ürünlerin coğrafi işaret süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Bu yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Bitlis’in gastronomi turizmine katkı sağlarken, yerel mutfak kültürünün yaşatılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Van Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde kentin yöresel kahvaltı ürünleri ve geleneksel yemekleri tanıtıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Van Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde kentin yöresel kahvaltı ürünleri ve geleneksel yemekleri tanıtıldı.