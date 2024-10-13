Vance, 'Çocuksuz Kadın' Açıklamalarıyla İlgili Durdu

Vance, Eleştirilerine Sahip Çıktı

ABD'de 5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhuriyetçi partinin başkan yardımcısı adayı ve Ohio Senatörü James David Vance, 2021 yılında yaptığı 'çocuksuz kadınlar' yorumları hakkında konuştu.

Yorumlarının Arkasında Durdu

Vance, New York Times ile gerçekleştirdiği röportajda, iklim değişikliği nedeniyle çocuk sahibi olmama kararını 'dengesiz' ve 'sosyopatça' olarak nitelendiren açıklamalarına atıfta bulunarak, bu ifadelerin arkasında durduğunu ifade etti. Ancak, o dönemde bu eleştirileri ifade ediş biçimini 'aptalca' bulduğunu da ekledi.

Çocuk Sahibi Olamayanları Eleştirmez

Vance, "Keşke farklı şekilde söyleseydim" diyerek, sözlerinin amacının çocuk sahibi olamayanlara yönelik bir eleştiri olmadığını belirtti. "Ülkemiz neredeyse patolojik bir şekilde çocuk karşıtı hale geldi," diyen Vance, kendi görüşlerini yeniden ele alarak, gerçek bir sorun üzerinde durduğunu savundu.

Harris ile Farklı Görüşte

Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris'in iklim değişikliği gerekçesiyle çocuk yapmama çağrısını kabul etmediğini belirten Vance, "Eğer siyasi felsefeniz size bunu söylüyorsa, bu bence dünya hakkında çok çılgınca bir düşünme şekli" ifadelerini kullandı.

Harris Açıklaması

Vance, ayrıca Kamala Harris’in bir aileye sahip olduğunu hatırlatarak, kendisini 'çocuksuz kedili kadınlar' kategorisine dahil etmediğini ifade etti. Harris'in üvey çocuklarına karşı iyi bir anne olduğunu belirten Vance, bu şekilde Harris'i asla suçlamadığını vurguladı.