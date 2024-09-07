Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Vaniköy'deki İzinsiz İnşaatın Yıkımı Tamamlandı

Çevre Bakanı Murat Kurum, Vaniköy’deki ruhsatsız yapıların yıkımını ve çevre düzenlemesi sürecini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:24
Vaniköy'deki İzinsiz İnşaatın Yıkımı Tamamlandı

Vaniköy'deki Ruhsatsız Yapıların Yıkımı Sonlandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vaniköy'de izinsiz inşaatlarla ilgili yıkım işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Canlı yayında konuşan Kurum, 'Yıkım işlemi akşam saatlerinde sona erdi. Şimdi ise sökülen ağaçların yeniden dikilmeleri ve meydana gelen tahribatın giderilmesi için peyzaj düzenlemeleri yapılacak' ifadelerini kullandı.

İzinsiz İnşaat Süreci ve Yasal Uyarılar

Bakan Kurum, sürecin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir çevre katliamı olarak nitelendirilebileceğini belirtti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konudaki yetkisini hatırlatarak, 'Buraya basit tadilat izni verilmiş ancak gerçekte durum böyle değil. Yetkilileri yazılı ve sözlü olarak uyardık' dedi.

İBB'ye Yapılan Çağrı

Kurum, İBB'ye açık bir uyarıda bulunarak, 'Boğaz'da kaçak yapı varsa müsaade etmeyin. Gerekirse bizim peşimizden gelmeyin, gereğini siz yapın' dedi.

İzmir Körfezi'ndeki Problemler

Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerini de gündeme getirerek, 'Bu durumun acil çözülmesi gerekiyor. Bilim insanlarıyla birlikte çalışıyoruz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yine sorumluluklarını yerine getirmeli' dedi.

Proje ve İhalelerdeki Gelişmeler

Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ihale süreçlerinin 2025 yılına kadar tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca, deprem bölgesinde inşaatların hızlandırılacağı bilgisini paylaştı. Eylül ayında 100 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi