Vaniköy'deki İzinsiz İnşaatın Yıkımı Tamamlandı

Vaniköy'deki Ruhsatsız Yapıların Yıkımı Sonlandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vaniköy'de izinsiz inşaatlarla ilgili yıkım işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Canlı yayında konuşan Kurum, 'Yıkım işlemi akşam saatlerinde sona erdi. Şimdi ise sökülen ağaçların yeniden dikilmeleri ve meydana gelen tahribatın giderilmesi için peyzaj düzenlemeleri yapılacak' ifadelerini kullandı.

İzinsiz İnşaat Süreci ve Yasal Uyarılar

Bakan Kurum, sürecin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir çevre katliamı olarak nitelendirilebileceğini belirtti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konudaki yetkisini hatırlatarak, 'Buraya basit tadilat izni verilmiş ancak gerçekte durum böyle değil. Yetkilileri yazılı ve sözlü olarak uyardık' dedi.

İBB'ye Yapılan Çağrı

Kurum, İBB'ye açık bir uyarıda bulunarak, 'Boğaz'da kaçak yapı varsa müsaade etmeyin. Gerekirse bizim peşimizden gelmeyin, gereğini siz yapın' dedi.

İzmir Körfezi'ndeki Problemler

Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerini de gündeme getirerek, 'Bu durumun acil çözülmesi gerekiyor. Bilim insanlarıyla birlikte çalışıyoruz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yine sorumluluklarını yerine getirmeli' dedi.

Proje ve İhalelerdeki Gelişmeler

Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ihale süreçlerinin 2025 yılına kadar tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca, deprem bölgesinde inşaatların hızlandırılacağı bilgisini paylaştı. Eylül ayında 100 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor.